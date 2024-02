La Liga anuncia que denunciará a los responsables por reprochable acción contra Lucas Ocampos

Santiago

En el partido entre el Sevilla y el Rayo Vallecano, disputado ayer lunes, el jugador argentino Lucas Ocampos fue víctima de un acto obsceno por parte de un aficionado local, generando consternación en el equipo y la afición.

Un hincha del cuadro de Vallecas no encontró nada mejor que introducir su dedo índice en el ano del argentino, lo que generó la molestia del futbolista. El volante trasandino reaccionó de inmediato, volviéndose hacia el agresor para expresar su descontento. El árbitro del partido, Hernández Maeso, informó del incidente al delegado del equipo local.

Después de que esta secuencia se hiciera pública, La Liga inició las acciones correspondientes. En colaboración con la policía, identificaron al agresor, quien resultó ser menor de edad. El ente deportivo español presentará una denuncia ante la Fiscalía de menores debido a este incidente

Todo ante el escepticismo del propio Lucas Ocampos: “Es la primera vez que me pasa, ojalá no se manche un deporte tan lindo”. Además, visiblemente afectado, manifestó su contención ante la situación, señalando: “Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase”.

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, reflexionó sobre el incidente, destacando la preocupación por la seguridad y el comportamiento en los estadios. “¿Qué está pasando con las mentes?, Me preocupa mucho que, más allá de las edades, pasen cosas tan extrañas en los estadios. Hay mucho que revisar a nivel de seguridad”, planteó.

El Sevilla FC emitió un comunicado expresando su disgusto por el incidente. “Esperamos que se tomen las medidas oportunas que marca el reglamento para evitar que comportamientos similares se repitan en un campo de fútbol, y así lo hemos manifestado directamente a LaLiga”, expresaron.

Además, expresaron su completo apoyo al jugador, valorando su reacción ante la desagradable situación. “Enviamos nuestro completo apoyo a Lucas Ocampos, quien mostró compostura y un inmenso profesionalismo a pesar del inaceptable comportamiento del aficionado que lo acosó”, sentenciaron.