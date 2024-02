“Ojalá que el público me odie”: Mariana Loyola habla sobre su nuevo personaje en la nueva nocturna de Canal 13

“Secretos de familia” es el nombre de la nueva teleserie nocturna del área dramática de Canal 13. La producción, que se estrenará en marzo de 2024, está centrada en la misteriosa muerte de una joven de clase alta de Pirque, donde su villana, Raquel Cruchaga, es personificada por una actriz que está poco acostumbrada a la maldad.

Mariana Loyola asume el papel de Raquel, una joven viuda, posesiva y celosa, cuyo afán por mantener la atención y el cariño de su padre, Octavio Cruchaga, encarnado por Francisco Reyes, la lleva por caminos oscuros. El personaje es madre de dos hijas, con la primera nunca se llevó bien y con la menor, su relación era de un mayor afecto, hasta el día en que la joven muere y se desata la tragedia.

La carrera en teleseries de la destacada actriz ha estado ligada a personajes cómicos y populares, como “Topacio Peralta” de Amores de mercado, “Soraya Salcedo” de Machos o “Lulú Rivera” de Gatas y tuercas. Sin embargo, este 2024 dará un vuelco en sus interpretaciones y debutará como villana en la nueva teleserie nocturna.

Ante este desafío, la actriz se mostró entusiasta y asegura que interpretar a una antagonista resulta divertido: “En teleseries no me ha tocado hacer de mala, pero las pocas que he tenido en otros formatos, me han gustado y lo he pasado bien, como en este caso también. ‘Raquel’ es súper caprichosa, ambiciosa, sumamente conservadora y tiene una moral bastante torcida, pero también ha sufrido un montón”-

En cuanto a la relación del personaje con la audiencia, Loyola fue enfática en señalar que “ojalá que el público me odie, porque es una mujer muy insoportable, sobre todo al principio de la teleserie. Sin embargo, a ella también se le muere una hija, entonces puede que haya una empatía por ahí. En ese sentido, creo que la gente que vea toda la teleserie, va a terminar empatizando con ‘Raquel’ y entendiendo por qué ella es así y todo lo que le pasa. En todo caso, que funcione al principio como ‘esta maldita, esta mala, ¡la odio!’, me parece bien, querrá decir que está bien logrado el trabajo”.

“Es un look de señora pituca de Pirque y está todo muy bien pensado desde ahí. El look completa su forma de ser y es entretenido porque es una mujer con plata y poder, y a ella le gusta mucho eso (...) mi personaje tiene muchas inspiraciones, en Chile está lleno de mujeres así”, añadió. Sobre personificar a “Raquel Cruchaga”, la destacada actriz confesó que “ha sido intenso porque es un personaje que se desborda muy fácilmente y la teleserie es dramática y oscura, entonces hay mucho llanto y cosas fuertes”.

“Secretos de familia” significa el regreso de Mariana Loyola a las teleseries, tras participar en “Si yo fuera rico” en Mega y, también, el retorno a las telenovelas de Canal 13 a 13 años de “Peleles” en 2011. Acerca de esto, finaliza afirmando que “yo hace tiempo que hago teleseries si es que la invitación es atractiva y motivante, y de este proyecto me interesaba volver a trabajar, el personaje, la historia y el elenco. Pero, ante todo, me interesó desarrollar un personaje diferente y bien delineado, además es en el 13 es donde más he trabajado y siempre es como volver a casa”.