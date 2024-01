“Es un caso delicadísimo”: Fiscal Nacional apunta a una mayor investigación por denuncia de violación grupal en Cobreloa

Santiago

Durante este martes, diversas autoridades del país se han referido a las palabras de la denunciante en el caso de violación grupal que involucra a 10 jugadores de las cadetes de Cobreloa.

La situación, ante el testimonio de los hechos ocurridos en septiembre del año 2021, cuando ella apenas tenía 18 años y fue invitada a la Casa Naranja, ha provocado la reapertura del caso a nivel legal, lo cual fue defendido por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

“Es un caso delicadísimo, lo están investigando con la mayor rigurosidad. El Fiscal Regional, que acaba de ser designado, tiene el especial encargo de destinar todos los medios para esclarecer esos hechos, es un hecho muy grave”, explicó.

En paralelo, la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que como cartera han estado pendientes para ofrecer apoyo, información y reparación psicosocial.

“Ha habido declaraciones en las que se señala que no se han ceñido los protocolos respecto a lo que se debe hacer cuando se denuncian delitos sexuales. Agradecemos la voluntad de la Cámara de Diputados para investigar estos hechos, vamos a estar colaborando. No tenemos la representación jurídica en este caso, por lo que no podemos comentar los contenidos de la carpeta investigativa”, explicó la autoridad gubernamental.