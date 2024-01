Nicolás Castillo en la previa del duelo ante Coquimbo Unido: “Estoy cada día sintiéndome como lo que era antes”

Santiago

Hoy miércoles 24 de enero, a las 20:00 horas, se medirán Coquimbo Unido y Universidad Católica en un partido amistoso. El encuentro, que da inició a la Copa de Verano, se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En la previa del encuentro, la reciente incorporación de los cruzados, Nicolás Castillo, atendió las preguntas de la prensa en la Región de Coquimbo.

El delantero expresó que como equipo están enfocados en plasmar la idea de juego que vienen entrenando. “Intentaremos demostrar lo que hemos hecho estos días de entrenamiento, con un nuevo funcionamiento, ante Coquimbo, al que enfrentaremos por Copa Sudamericana también”, comentó Nicolás Castillo, quien al abordar la pregunta sobre el clásico universitario en el Torneo de Verano, se mostró cauteloso y centrado en el próximo desafío.

“Si soy sincero, todavía no pensamos en la U, estamos pensando en lo que es Coquimbo (...) pero si me dices que vamos mañana con la U, se me pone un poquito de tensión, de estar ya alerta”, remarcó el atacante.

Además, también compartió detalles sobre su regreso al fútbol después de dos años sin actividad. “Ha costado mucho, me ha costado. Estuve dos años sin entrenar con un equipo, la verdad que junto con el cuerpo técnico, el cuerpo médico, mis compañeros también me han ayudado mucho en ese sentido, así que cada día estoy sintiéndome mejor, cada día sintiéndome lo que era antes”, aseguró el jugador de 30 años.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de ser convocado nuevamente a la selección chilena, Nicolás Castillo enfatizó su enfoque actual en el desempeño con Universidad Católica. “Soy sincero, no tengo en mente eso, hoy en día tengo en mente lo que es Católica, dar lo mejor de mí en Católica, tratar de conseguir los mayores títulos posibles que podamos junto al equipo”, concluyó.