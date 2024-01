“Debemos hacer un barrido en el fútbol”: Diputados solicitan comisión investigadora por denuncia de violación grupal en Cobreloa

La diputada Marisela Santibáñez (PC) y el diputado Andrés Giordano (IND-RD), acompañados de otros parlamentarios de distintas bancadas, presentaron una comisión especial investigadora en torno a la denuncia de violación grupal ocurrida en la sede de Cobreloa.

Recordar que el pasado lunes T13 reveló el relato de una joven que dice haber sido violada por parte de jugadores de Cobreloa en septiembre de 2021, cuando fue invitada a la Casa Naranja, lugar donde viven los cadetes del club minero.

En esa línea, la víctima contó que habrían sido entre ocho y diez deportistas los que la atacaron. “Yo estaba shockeada, por eso no hice nada... me pegaron cachetadas, me pegaron con un cinturón, me ahorcaron con ese mismo cinturón”, comentó.

Ante esta denuncia, los diputados y diputadas buscan con la comisión especial investigadora fiscalizar las infracciones al protocolo establecido en la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional.

“Barrido real en el fútbol chileno”

Desde el Congreso, la diputada Santibáñez recalcó que “esto no puede pasar desapercibido (...) Yo me impresiono cuando hay gente que pasa por encima y creen que el fútbol puede pasar por encima de la ley”.

“Debemos por primera vez hacer un barrido real en el fútbol chileno. Ocho jugadores violaron a una joven en dependencias de la Casa Naranja. ¿Quiénes son los que forman a estos cadetes? ¿Quiénes son los dirigentes que permiten y se silencian ante un acto tan brutal como una violación?”, cerró.