Los Tenores y el inminente arribo de Arturo Vidal a Colo Colo

Santiago

En la edición de Los Tenores este martes 16 de enero, nuestros panelistas comentaron las expectativas de cara a la reunión de la Comisión Fútbol de Blanco y Negro en la que se aprobará el regreso de Arturo Vidal.

Jorge Valdivia, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Manuel Fernández, junto a Pamela Juanita Cordero, debatieron respecto al anuncio del América de Cali de desistir en negociar con el “Rey Arturo”, aunque también encendieron la preocupación, pues los cafetaleros irán por Ricardo Gareca, hoy parte de los dos principales candidatos para dirigir a La Roja.

También supieron de la situación de la U de Chile, que ya tiene fijado su primer amistoso, y también de la UC, que perderá a Clemente Montes en la pretemporada, pues se sumará a la sub 23. Además, charlaron con el nuevo delantero de Palestino, Gonzalo Sosa.

Revive la edición de Los Tenores este martes 16 de enero y no te pierdas detalle del “clásico de las dos”, donde también se debatió por el premio The Best a Lionel Messi.