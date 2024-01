Gonzalo Sosa y sus estudios como radiólogo: “El futbolista tiene mucho tiempo, se puede estudiar”

Santiago

Durante la edición de Los Tenores este martes, nuestros comentaristas conversaron con uno de los refuerzos de Palestino, Gonzalo Sosa, quien reconoció la inacción del Audax Italiano para haber continuado en el plantel.

“Mi idea era seguir en Audax, pero no hubo un acercamiento del club para ver una renovación de contrato, el que terminaba a final de temporada. Viendo el interés de Palestino en contar conmigo fue importante y terminé decidiendo por irme allí, tiene grandes objetivos deportivos. Esperamos estar a la altura”, aseguró el atacante de 35 años, quien valoró su presente para mantenerse compitiendo en Primera División.

“Me siento bien, disfruto entrenar, cuidarme en la parte física, no me cuesta ir a un entrenamiento. Después es el cuidado de los alimentos, elegir bien qué comer, y también el descanso. Tengo una vida muy tranquila, familiar, no tengo más desgaste que el estar con mi hija. El entrenamiento lo disfruto”, comentó Gonzalo Sosa, que reconoció su particular status, pues, en paralelo a su rol como jugador, también tiene un título a nivel profesional.

“Estoy recibido de radiólogo, lo estudié pero nunca ejercí. Es un estudio más, durante mi época de jugador del ascenso, donde uno no sabe qué es lo que va a pasar. El ascenso es duro, a veces cobras y en otras no. Va en armarse para un futuro, pensando en que uno no sabe cuánto va a durar. Es una herramienta más que uno tiene para darle el sustento a los hijos. Es importante poder estudiar. El futbolista tiene mucho tiempo, se puede, es un incentivo para los demás y que lo hagan. Te ocupa la cabeza en no pensar 100% en fútbol”, sorprendió el ex Deportes Melipilla, quien en alguna vez sonó para llegar a Colo Colo.

“No he tenido acercamientos de un club grande. Si esperaba un poco más, quizá hubiera tenido otra chance, pero en esto también hay que darle certezas a la familia”, reconoció, poniendo ya el foco en Palestino y en la llegada de su excompañero en Audax Italiano, Michael Fuentes.

Es espectacular, lo estábamos esperando. Esperemos que se ponga rápido a punto y pueda aportar al equipo, va a ser un jugador muy importante”, concluyó Gonzalo Sosa en Los Tenores.