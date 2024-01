Ricardo Gareca y José Pekerman, los principales candidatos para dirigir a La Roja

Santiago

Aunque ya se están hablando de rivales para la fecha FIFA de marzo, lo cierto es que la selección chilena todavía no tiene acuerdo para tener a un nuevo director técnico a cargo del equipo.

Según información de ADN Deportes, las dos principales opciones a día de hoy por parte de la ANFP corren por cuenta de Ricardo Gareca y José Pekerman.

Aunque este martes el América de Cali reconoció contactos con el “Tigre”, desde la sede del fútbol chileno apelan a las conclusiones que el propio entrenador les expresó cuando se reunieron, apuntando a que su objetivo pasa por dirigir selecciones por considerar que“está al margen de la dinámica diaria de un club”.

En la proyección que tienen en Quilin 5635, la idea es que puedan llegar a acuerdo con Ricardo Gareca a finales de enero, aunque todavía no descartan la chance de sumar a José Perkerman.

Eso sí, hay un detalle no menor: según información de ADN Deportes, todavía no han debatido los términos económicos con el ex entrenador de la selección peruana, sino que, de momento, solo ha habido una expresión de voluntad por sumarse a La Roja. Habrá que seguir esperando.