“Hoy no hay ningún jugador mejor que él”: Danilo Díaz justifica la elección de Lionel Messi en los premios The Best 2023

Danilo Díaz explica su votación en los premios The Best 2023

Santiago

Durante la jornada de ayer lunes, se desarrolló la elección de los premios The Best, donde Lionel Messi obtuvo el galardón por tercera vez en su carrera.

En esta instancia, fueron tres los chilenos que intervinieron en la determinación: el capitán de Chile, Gary Medel; el DT nacional al momento de la votación, Eduardo Berizzo; y nuestro “Tenor del Pueblo”, Danilo Díaz.

Los tres votaron por Lionel Messi y, en medio de sus vacaciones, el también presidente del Círculo de Periodistas Deportivos justificó su voto. “No hay ninguna duda con Messi. Una cosa es la Bota de Oro, para los goleadores, y otra es el Balón de Oro, que es para los mejores. Y el mejor sigue siendo Messi”, expresó.

“Hoy no hay ningún jugador mejor que Lionel Messi, más desequilibrante, más inteligente para jugar, más decisivo. Todavía no existe ninguno, lo demostró en la selección argentina y todo el fenómeno que generó en Estados Unidos”, comentó Danilo Díaz, junto con establecer las diferencias respecto de Erling Haaland.

“No clasificó a la Eurocopa con 24 selecciones, teniendo a Odegaard como compañero. Lo mínimo que se le tiene que exigir a un jugador que quiere ser The Best en clasificar a su torneo continental. Además, no fue decisivo en la final de la Champions, no ganaron por él”, remarcó el comentarista de ADN Deportes, quien también desarrolló su tesis en torno a los cuestionamientos al premio The Best.

“El problema estuvo en el momento en que FIFA hizo la elección, apuró la del 2022 por el Mundial y no permitió que corriera la temporada. Hizo prácticamente dos elecciones en menos de un año, ahí se enredó”, aseguró, junto con valorar a Pep Guardiola como el mejor DT del 2023.

“No había ninguna duda, transforma a buenos jugadores en cracks y cuando salen del City no tienen el mismo rendimiento. Eso muestra su grandeza”, concluyó Danilo Díaz.