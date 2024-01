“No vamos a andar con la figura del vejete”: Así es MayorMente, el programa intergeneracional de ciencia y tecnología

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar junto a Eliette Angel y Nicolás Luco, directora y conductor, respectivamente, del proyecto MayorMente, un programa intergeneracional de ciencia y tecnología que se transmite a través de 13 C.

“Algo que no nos cuestionamos en nuestra área es que no existen muchos proyectos específicos para personas mayores. Eso me llamó mucho la atención en la Católica, cuando llegué a trabajar hace casi dos años, que tenían un programa de divulgación para personas mayores que se llama Científica60+”, dijo Eliette Angel al inicio de la conversación.

El origen de MayorMente, el programa intergeneracional de ciencia y tecnología

De ese mismo modo, la directora de MayorMente explicó que “cuando se da un fondo del ministerio de las Ciencias digo ‘la tele es lo que siempre ve más la gente y es interesante, hagamos un programa de televisión con Nicolás Luco a la cabeza’”.

“Yo me imaginaba que podía ser conducido por dos personas mayores, pero al conversar con algunos grupos de personas mayores nos dijeron que a ellos les interesaba el tema intergeneracional… Tampoco queríamos tener una mirada del tipo de ‘ustedes tienen que saber estos temas’, sino que, por el contrario, nos planteamos cómo recibimos lo que ellos quieren saber”, relató la divulgadora científica.

En esa misma línea, Eliette Angel expuso que “ahí se suma una unidad muy importante, que es el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la UC”. “Ahí nos dijeron que ellos trabajaban mucho con las comunidades de personas mayores, que podían hacer focus group, entrevistas y encuestas para definir los temas que le interesaban a las personas mayores”, relató.

“Así fue como salieron los seis temas que estamos abordando. La semana pasada fue inteligencia artificial, esta semana astronomía, la próxima viene el aprendizaje interminable del cerebro, después viene el mundo digital, alimentación en el Siglo XXI y cambio climático”, detalló.

Contra los prejuicios hacia la gente mayor

Por su parte, Nicolás Luco describió el trabajo que realiza en MayorMente citando a la reciente película Maestro, sobre la vida de Leonard Bernstein.

“Hay un momento en que Bernstein dice ‘yo he sido compositor y ahora estoy dirigiendo una orquesta’. Son dos situaciones distintas, ya que el compositor tiene silencio en su escritorio y el maestro está en el público”, señaló.

Acto seguido, Luco dijo que “yo he sido siempre más que nada prensa escrita, que es una cosa chiquitita, y de repente, entrar a esto de ser más público, es otra cuestión”.

“No vamos a andar con la figura del vejete. Yo tengo 81 años y uno podría decir que ‘ya al viejo hay que llevarlo de la mano’, y no es así. En mi generación tengo mucha gente que está súper incorporada. En Recoleta me encontré con una señora que me decía que ella usaba el teléfono para hablar con su hijo que estaba en Estados Unidos. Agradecemos las sillas rojas que hay en los buses, pero nos podemos poner de pie perfectamente”, reflexionó.