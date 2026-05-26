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“Perdí las ganas de vivir”: Camilo Huerta reveló complejo momento tras su separación con Marité Matus

El preparador físico conversó en profundidad con Karla Constant en el episodio más reciente de “Vecinos al límite”.

Nicolás Lara Córdova

“Perdí las ganas de vivir”: Camilo Huerta reveló complejo momento tras su separación con Marité Matus

En el capítulo más reciente de Vecinos al límite, Camilo Huerta conversó con Karla Constant donde entregó detalles del quiebre que sufrió con Marité Matus.

El preparador físico, recordó que el término de su matrimonio ocurrió de un día para otro y que él provocó una profunda postergación personal durante los días que él estaba casado con Marité.

“Yo creo que fue un gran error que dejé todo de lado por hacer feliz a otras personas. Dejé de lado mi trabajo, mis amigos, la familia. Quizás por un tema personal de estar preocupado de mi familia, de no salir, de que no se crearan instancias de que se generara una duda”, comentó.

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Karla Constant le consultó al respecto a Camilo Huerta, quien explicó que realizó dicha acción debido a los acuerdos que tuvo con Marité y a la situación económica de su ahora exesposa.

“Se le hacía complicado verme en estos medios, mi exmujer tenía una muy buena situación económica y me invitó a participar de esta familia, de este futuro que teníamos en conjunto. Todas estas instancias que podían generar una separación o conflicto, lo evité”, indicó.

El exchico Yingo, además, reveló que tras su separación vivió un complejo momento personal y que decidió buscar apoyo profesional y vivir con sus padres.

“Me encerré donde mis papás porque no quería estar solo, le había perdido el sentido a la vida. Estuve con depresión, quería que se acabara todo rápido. Le dije a Dios ‘llévate mi vida, no quiero estar más acá’. Perdí las ganas de vivir”, cerró.

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