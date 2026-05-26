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Colegio Los Leones es el último clasificado: así quedaron conformadas las finales de Conferencia en la Liga Nacional de Básquetbol

Revisa acá cómo quedaron las llaves que resolverán a los finalistas del Torneo de Apertura.

Carlos Madariaga

Colegio Los Leones es el último clasificado: así quedaron conformadas las finales de Conferencia en la Liga Nacional de Básquetbol

Colegio Los Leones es el último clasificado: así quedaron conformadas las finales de Conferencia en la Liga Nacional de Básquetbol / The Match

Colegio Los Leones se transformó en el último clasificado a la zona de definciones de la Liga Nacional de Básquetbol.

El cuadro de Quilpué fue hasta la zona sur de Santiago para destrabar la llave con Puente Alto, ante quienes hicieron pesar su mayor experiencia y derrotaron 83-68 para la victoria 3-2.

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Los “felinos” ahora se medirán en la final de la Conferencia Centro ante un viejo conocido, la Universidad de Concepción, que llega con un invicto de 12-0 y que viene de barrer 3-0 en la fase previa ante Boston College.

Dicho enfrentamiento arrancará este sábado 30 de mayo, con el “Campanil” ejerciendo la localía en los dos primeros duelos.

Del otro lado del cuadro, Español de Osorno y Puerto Varas definirán a contar de este jueves 28 de mayo, en el Gimnasio Monumental María Gallarod de Osorno, al vencedor de la Conferencia Sur, reeditando la final donde ambos se vieron las caras en la Supercopa, con victoria de los “Diablos Rojos”.

Estas dos llaves son al mejor de cinco partidos y los vencedores se verán las caras, en partido único, por el trofeo del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol. Este choque está agendado para el sábado 13 de junio en el Polideportivo del Estadio Nacional.

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