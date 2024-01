“Era casi como una reunión de vecinos”: Senadores Lagos e Insulza admiten haber participado de cenas en casa de Zalaquett

Los senadores Ricardo Lagos (PPD) y José Miguel Insulza (PS) reconocieron haber participado de las controversiales reuniones organizadas por el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI) en su casa.

Durante esta jornada, Lagos confirmó que asistió al domicilio del lobbista en enero de 2023, tras ser invitado por el exdiputado Jorge Insunza (PPD), donde conversó sobre “el proceso constituyente, las políticas públicas en Chile, el desarrollo, la permisología, el tema del Estado de Derecho, la inseguridad, la migración, la Macrozona Sur”, según consignó La Tercera.

Agencia Uno | Pablo Zalaquett Ampliar

En esa línea, el senador comentó que a su juicio este tipo de reuniones no corresponderían a un ejercicio de lobby, a diferencia “de recibir 50 solicitudes por lobby de los salmoneros, de la industria de Uber, de las plataformas digitales, pidiendo ser escuchados por intereses particulares”, dijo.

“Acá de lo que están preocupados es la marcha de Chile (...) Y esas no quedan registradas por lobby, porque entendemos que no se está absorbiendo un tema particular”, argumentó Lagos.

“Una reunión de vecinos”

Desde el Congreso, José Miguel Insulza reconoció que igualmente estuvo en el domicilio de Pablo Zalaquett: “Cuando estuve en la casa del señor Zalaquett, yo también fui invitado una vez a dar una opinión respecto a cómo estaba viendo la situación del país. No me hicieron ninguna petición especifica”.

Consultado sobre la fecha de ese encuentro, el senador respondió que fue “hace como unos cuatro años y medio atrás”, y señaló que se conversó “sobre todo (...) la pregunta fue lo que queremos escuchar de todos es cómo ven la situación del país, qué es lo que está pasando, qué te parece lo de la constitución”.

Finalmente, comentó que “me llegó la invitación no recuerdo a raíz de qué, pero yo voy a muchas reuniones así”, agregando que no recuerda “los nombres de la gente que estaba, era casi como una reunión de vecinos”.