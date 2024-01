Ministra Tohá aborda reuniones en casa de Pablo Zalaquett: “No cae dentro de la hipótesis de la Ley del Lobby”

Este martes, de vuelta de sus vacaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó su participación en una reunión en la casa del exalcalde y lobista Pablo Zalaquett, junto con otros empresarios, desmintiendo cualquier infracción a la Ley de Lobby.

“En primer lugar, quiero aclarar que esta reunión en la que participé tuvo como objetivo informar sobre las políticas del gobierno en materia de seguridad y nuestras perspectivas como alianza de Ejecutivo. Ninguno de los temas abordados en esta reunión cae dentro de la hipótesis de la ley del lobby”, expuso la secretaria de Estado. En la misma, la titular del Interior recalcó que estas reuniones son para presentar las políticas gubernamentales, no para recibir propuestas de terceros.

“Yo no soy...”

A pesar de las críticas y dudas sobre la transparencia, la ministra Tohá defendió la legalidad de la reunión y manifestó: “Yo no soy una persona que desconozca el tema de la ley del lobby. Nosotros en el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby, pero este encuentro no se enmarca en esa categoría. No fue para recibir propuestas o influencias, sino para informar”.

“No fue hacerme un planteamiento a mí, sino que yo, como ministra, presenté las políticas del gobierno y respondí preguntas”, agregó la autoridad de Gobierno.

La ministra también se refirió a la posibilidad de regular de otra manera las reuniones de este tipo, señalando que la mencionada legislación debería ser modificada si se busca abordar estos encuentros informativos de manera diferente.

Al ser consultada sobre la necesidad de estas reuniones, Tohá destacó la importancia de despejar dudas y remover desconfianzas: “Cuando hay espacios en los que se puede contribuir a la comprensión de las políticas y se disipan las dudas, creemos que es positivo y necesario participar”.