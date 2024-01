La tarde de este martes, la contralora subrogante, Dorothy Pérez, abordó la polémica por reuniones de ministros de Estado en la casa del exalcalde y lobista, Pablo Zalaquett, con empresarios, y que no fueron registradas bajo la Ley de Lobby.

En concreto, la autoridad del ente fiscalizador, durante su participación en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, por la reedición de fondos destinados a organización de juegos Panamericanos Santiago 2023, fue consultada por su asistencia a estas citas.

“Perdone que le pregunte...”

“Perdone que le pregunte una cosa antes de comenzar, contralora, usted no fue a los almuerzos-cenas con Zalaquett”, preguntó el presidente de la instancia legislativa, el diputado del Partido Socialista, Alfonso de Urresti.

Ante aquello, la contralora (s) dijo: “Gracias señor presidente por la invitación y respecto a su pregunta, no, lo descartó completamente”.

“No solo no he ido, no conozco a la persona, ni a los invitados, pero a los ministros que han asistido a las sesiones oficiales en la Contraloría los conozco, pero ante la consulta puedo decir tajantemente: no he concurrido ni conozco a la persona, ni su residencia”, manifestó Pérez.