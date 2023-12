“Es algo que recordaré por el resto de mi vida”: Américo y Alessia Traverso estrenaron su colaboración

En el Ciudadano ADN estamos siempre atentos a las novedades de la música nacional. Por eso tuvimos la oportunidad de conversar con Américo y Alessia Traverso, a raíz del estreno de Quién, una colaboración que marca el debut musical de la ex chica reality.

“Es mi primera vez y estoy súper feliz, muy contenta. Escucharse en la radio es una sensación súper extraña. Como que estoy cumpliendo todo lo que en algún momento, cuando más chiquitita, quise lograr”, compartió Alessia al inicio de la conversación.

El apoyo de Américo hacia nuevos talentos

Por su parte Américo habló sobre la manera en que ha estado apoyando a nuevos talentos desde diferentes veredas.

“Ahora estoy un poquito más expuesto con la Alessia, cantando juntos. Pero en otras carreras me ha tocado ser testigo más íntimo, como es en el caso de Polimá, que trabajó un montón de tiempo en la oficina, o la Paloma Mami”, dijo.

“Ha sido bonito, siempre recordando cómo ha sido mis inicios y las ganas que uno tiene de joven de poder tener las posibilidades de plasmar las ideas, las ganas y las ilusiones, a veces, en una canción. Ya lo que se viene es parte del trabajo y otra cosa, pero participar desde ahí me parece muy bonito”, añadió.

Alessia Traverso y su camino musical

Si bien la joven se hizo conocida luego de su paso por el exitoso reality Gran Hermano, su intención siempre fue hacerse conocida por su talento artístico.

“Suena un poco contradictorio decir que no me gusta mucho la farándula cuando entro a un reality, pero es más que nada porque siempre tuve mis objetivos súper claros. Si yo entré al reality, que fue una oportunidad que se me dio, fue siempre para aprovechar la exposición que eso me iba a dar para lograr lo que yo siempre había querido, que es ser cantante”, dijo.

En esa misma línea, Traverso dijo que “más encima, que haya tenido la suerte que un artista al nivel de Américo haya entrado al reality y me haya dicho ‘oye, saliendo hablemos’ y que más encima haya cumplido su palabra, es algo que, si es que mi carrera sigue, recordaré por el resto de mi vida”.

Respecto al género musical que marcó su inicio artístico, que es la cumbia, la cantante dijo que se sintió a gusto, pese a que “quizás no lo había esperado en un principio”.

“Ahora estoy trabajando con un productor para sacar mis propios temas y él me dijo que aprovechara mucho la versatilidad que puedo lograr para encontrar mi propio estilo y creo que la cumbia sí es un estilo que quiero, de alguna forma, incorporar”, reflexionó.

Así, la joven artista dijo que “lo que quiero es tener un estilo versátil y estoy en proceso de encontrarlo”.

