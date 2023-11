“Está destruida”: Revelan el estado de Alessia Traverso tras las fotos de Raimundo y Cass Zamorano

Se enteró por la prensa. Alessia Traverso supo, de la peor forma, de la infidelidad de Raimundo Cerda con Cass Zamorano.

Resulta que la Guagua Rusa fue pillada con la ex Resistiré en unas apasionadas imágenes a bordo de un ascensor.

Unas donde se les ve a ambos dándose apasionados besos, luego de una larga noche donde compartieron fiesta, música y romance, según reveló el diario La Hora.

La situación causó tal revuelo que, al ser consultado por la producción del espacio, Rai decidió ir al estudio del estelar del reality. Y ahí llegó a contar su verdad, donde también revelaron públicamente el estado de la aspirante a cantante tras los hechos.

Alessia Traverso, destrozada

Así, el rubio apareció en el canal, diciendo de entrada que había ido exclusivamente a pedirle “disculpas a la Alessia por todo lo que puede estar pasando en este minuto”.

Y señaló que “si quiero intentar algo con ella… me importa su seguridad, su integridad, disculpas a ella y a su familia”.

Sin embargo, Michael Roldán lo encaró con todo. “Ella está muy dolida hoy día”, lanzó, desenmascarándolo y señalándole que no todo lo que decía era verdad. Menos una frase puntual, donde el blondo aseguró que él mismo le había comentado el desliz a la viñamarina.

Entonces, el reportero lo encaró: “se enteró por la prensa, tú la llamaste. Alessia está destruida, te sentaste a mirarnos la cara a todos”.

Esto porque Raimundo también insistía en que apenas había estado con Zamorano unas horas, mientras el reportero le refregaba que había estado en el lugar desde la noche del viernes hasta el sábado a las cinco de la tarde.

En tanto, Fran García Huidobro le dijo sin filtro alguno que “tú te metiste con alguien estando con Alessia… ella ya no quiere estar contigo”.

Sin embargo, el joven insistió en que pretendía recuperarla. “Ella sí me gusta, la estoy conociendo afuera. La quiero mucho, los días que hemos vivido acá afuera me he dado cuenta de muchas cosas. Espero que podamos empezar de cero”, repitió una y otra vez.

De esta forma, habrá que ver qué pasará con Raimundo Cerda, en una historia donde ahora falta la versión de Alessia y la decisión que deberá tomar respecto a este controvertido romance. ¿Perdonará una infidelidad cuándo apenas estaban comenzando?