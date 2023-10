“Si él lo quiere devuelta, estoy abierta a que me escriba”: Alessia Traverso confiesa qué hizo con el anillo que le obsequió Bambino

La exparticipante de Gran Hermano, Alessia Traverso, fue la última eliminada del reality por votación popular, dejando atrás a su actual pareja, Raimundo Cerda. Mientras que su expareja regresó al programa, Fernando Altamirano, más conocido como Bambino.

Alessia Traverso fue invitada al programa de streaming Ni tan basados, transmitido en el canal de YouTube de Chilevisión. Durante la entrevista con los panelistas NatuOficial, ShiniPan y Julitroz, se le preguntó acerca del costoso anillo que Bambino le regaló cuando ingresó durante la prueba del congelado en Gran Hermano.

Sobre el destino del anillo que Altamirano le obsequió, Alessia respondió: “La verdad es que está en mi casa. No quise devolverlo porque me parecería de mal gusto, especialmente sabiendo que terminamos en buenos términos y todo“.

Asimismo, agregó: “Ahora que salí, vi algunos comentarios que decían que lo estaba pagando en cuotas. Pero si él desea que se lo devuelva, estoy abierta a que me escriba, y se lo vuelvo sin problema alguno“. Tras ello, los conductores del programa le aclararon que eso era una broma y que Bambino no estaba pagando el anillo en cuota.

Más adelante, Alessia reveló cómo le puso fin a su relación con Bambino. “Él, creo, que comentó que habíamos terminado por WhatsApp, pero eso tampoco es cierto (…) Nosotros tuvimos una conversación antes de eso. La verdad no quiero hablar mucho del tema, porque no quiero hablar de una persona que ya, era una relación bonita y la respeto y todo, pero ya fue“, afirmó.

Finalmente, Alessia Traverso señaló que el quiebre de su romance “fue en su auto. Pero nada, nosotros tuvimos una conversación en la que aclaramos las cosas y yo no hablé más con él por un tiempo. Y después él me envía un mensaje, ‘que había pasado mucho tiempo’, que no había escuchado nada de mí, que quizás no le había quedado tan claras las cosas. Y ahí yo le mandé un mensaje. Pero ya había tenido una conversación previa. Eso fue lo que no me gustó, la verdad, enterarme de eso“.