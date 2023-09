27 años sin 2Pac: la vida y legado de uno de los raperos más populares

Este miércoles 13 de septiembre del 2023, el mundo de la música recuerda de forma especial al popular rapero Tupac Shakur, ya que se cumple un año más de su muerte. Son 27 años sin el neoyorquino, pero los fanáticos mantienen vivo su recuerdo.

Además, durante los últimos meses ha hecho noticia por diferentes razones; en junio recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y posteriormente se anunció la reapertura de la investigación de su caso.

Nacido el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Nueva York, fue bautizado como Lesane Parish Crooks. Pero gracias a su talento musical y gran carrera como cantante, es conocido mundialmente como 2Pac, entre otros apodos.

Las letras de sus canciones abordaban diversas temáticas que siguen la misma línea de su experiencia de vida. Hablaba sobre lo que fue crecer en el barrio y las vivencias en un distrito de pobreza.

Entre sus discursos y canciones, Tupac también incluía una tónica revolucionaria, hablando de libertad, criticando al Gobierno estadounidense y a la policía. Esto, claramente, generaba muchas polémicas y le generó más de algún problema hasta el último de sus días.

Más allá de la música, el rapero también destacaba como poeta (escritor) y como actor. Además, jugó un rol activo como activista, luchando contra la desigualdad. Respecto a este último punto, su madre, Alice Faye Williams, conocida como Afeni Shakur, también se mantuvo en constante participación por diferentes causas sociales.

Pero 2Pac no estaba ajeno a los problemas de la calle y del mundo en el que creció. Se vio involucrado en eventos de violencia y también en algunos crímenes.

Así, el mundo de la música y las pandillas callejeras fue unificándose de tal manera que era imposible separar los problemas. También hay que tener el contexto que vivía en Estados Unidos, donde el territorio y el rap eran un motivo más de división y enfrentamientos.

Trayectoria de 2Pac: la música y la calle

En lo que respecta a lo musical, el cantante debutó en enero de 1991 como invitado a la canción Same Song del grupo Digital Underground. Posteriormente, estrenó dos álbumes como solistas: 2Pacalypse Now, en noviembre del mismo año, y Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z…, en febrero del 93′.

2Pac también formó parte de un grupo llamado Thug Life, junto a Stretch, Big Syke, Mopreme, Macadoshis, y The Rated R. Estrenaron un disco homónimo en 1994. Sin embargo, se separaron tras la muerte del rapero.

Entre las canciones más populares de Shakur destacan temas como California Love, Ambitionz Az A Ridah, Dear Mama, Do For Love, All Eyez On Me, entre otras.

Rivalidades

El auge del hip-hop tenía en lo más alto a varios exponentes ligados a la vida callejera y, dentro de la industria, Shakur se enfrentaría a rivalidades más allá del mundo artístico.

Otro de los raperos famosos involucrados en esta historia, considerado públicamente como rival de Tupac, era Biggie Smalls, también conocido como Notorious B.I.G.. Incluso, 2Pac acusó a ‘Big Poppa’ como responsable de un tiroteo y ataque directo en su contra.

La rivalidad entre ambos cantantes es una de las más icónicas de la ‘cultura’ de lucha entre raperos de la Costa Oeste (West Coast) y la Costa Este (East Coast).

Posteriormente, los problemas y enfrentamientos entre bandas rivales significarían la muerte de Tupac Shakur, quien tuvo un auge en la música, pero siempre ligado a la violencia callejera.

Ataque y muerte

El 7 de septiembre de 1996, Tupac llegó hasta las Vegas junto a Suge Knight para asistir al combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand.

Tras la pela, se desató un enfrentamiento entre pandillas, involucrando a los de 2Pac (Death Row) contra los Crips Southside. Esto, debido a problemas anteriores.

Luego de lo sucedido, Shakur y Suge se dirigieron en un BMW 750iL sedán negro a un club nocturno de su bando, que también era su sello discográfico. Iban acompañados por un convoy como parte de seguridad.

Aproximadamente a las 23:15 horas, mientras el rapero y su acompañante estaban detenidos en un semáforo con luz roja, llegó a su lado un Cadillac blanco de cuatro puertas, con un número desconocido de ocupantes.

Desde el auto bajaron la ventana y efectuaron rápidamente 12 disparos, de los cuales cuatro dieron en el rapero de 25 años. Los atacantes arrancaron y hasta el día de hoy no hay certeza ni datos oficiales sobre el responsable del tiroteo.

Tras varios de días de lucha en el hospital y sobrevivir a diversas operaciones, se confirmó la muerte de Tupac Shakur el 13 de septiembre de ese mismo año.