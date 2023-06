2Pac recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Tras una larga espera, durante esta semana finalmente se inauguró la estrella de 2Pac en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El popular rapero estadounidense, fallecido el 13 de septiembre de 1996, dejó una huella imborrable en el mundo de la música y también tuvo un paso por el cine.

Sus canciones siguen sonando a casi 27 años de su muerte y, respondiendo al clamor de la gente, su legado también quedará plasmado en el icónico espacio ubicado en Los Ángeles, una ciudad importante en su carrera.

Tupac Shakur fue seleccionado en el año 2013 para contar con este prestigioso homenaje dentro del mundo del entretenimiento. Además, se convirtió en el cuarto rapero en recibirlo.

Tuvieron que pasar 10 años para que la propuesta se concretara. Ahora, el hombre detrás de grandes clásicos como California Love, All Eyez On Me y Hit ‘Em Up, tiene su merecido reconocimiento en el Hollywood Walk of Fame.

Homenaje a un potente legado

2Pac, quien además de ser uno de los mejores raperos de la historia y desempeñarse como actor, también es reconocido como un importante activista, algo que fue destacado en la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama.

Sekyiwa Shakur, media hermana del cantante, fue una de las asistentes a la ceremonia y la encargada de descubrir el homenaje.

“Tupac sabía en el fondo que siempre estuvo destinado a algo grande (…) la estrella que ya brillaba en el cielo ahora lo hará aún más fuerte aquí abajo gracias a este reconocimiento”, señaló.

En la misma línea, destacó cómo el artista “se desarrollaba esa grandeza” y destacó su “apasionado mensaje, capaz de combinar música y activismo“.