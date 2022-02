Afeni Shakur, nacida con el nombre de Alice Faye Williams, tendrá su propia película biográfica. La mujer nació el 10 de enero de 1947 en Carolina del Norte, falleció el 2 de mayo de 2016 y ahora tendrá su biopic autorizada.

Durante toda su vida se identificó como pacifista, luchó contra el racismo y fue líder del partido político Panteras Negras, un movimiento que surgió por y para los afroamericanos.

Precisamente su rol en el movimiento político lo que inspiró la realización de una película. Según se dio a conocer, la cinta se enfocará en sus acciones de lucha desde su posición revolucionaria.

Por el momento no se tiene un título oficial, pero el nombre tentativo es Paz, Amor y Respeto: La historia de Afeni Shakur/Panther 21.

Siendo aún una niña, en 1958 se mudó junto a su madre y hermana al Bronx. A pesar de ser una buena alumna en el colegio, abandonó los estudios y se unió a la pandilla callejera Disciples. Posteriormente dejó de lado la vida en las calles de la ciudad y comenzó a trabajar como cartera.

En 1968, se unió al Partido Pantera Negra después de escuchar hablar a Bobby Seale. Cambió su nombre a Afeni Shakur después de casarse con Lumumba Shakur en 1968.

En 1971, dio a luz a su hijo Lesane Parish Crooks, que luego pasó a llamarse Tupac Amaru Shakur. Al tiempo después, cuando Lumumba descubrió que no era el padre biológico de Tupac, se separó.

‘2Pac’ compartió las ideas revolucionarias de su hijo y también tuvo una posición para ser escuchado al convertirse en uno de los raperos más importantes en la década de los 90′.

Tras la muerte de Tupac (13 de septiembre de 1996), Afeni se vio muy afectada por la pérdida y los músicos del género la apoyaron de la forma en que mejor sabía. Un ejemplo fue la emotiva carta que Eminem le escribió.

De esa manera, el legado de la pacifista continuaría por generaciones y con diferentes exponentes. Hoy, Afeni Shakur tendrá su propia película biográfica donde se retratarán sus acciones para ser inmortalizadas en la pantalla.

Jasmine Guy y Jamal Joseph ejercen como productores ejecutivos, mientras que Dina LaPolt la está produciendo. La biopic cuenta con la autorización de los herederos Shakur.

Celebrate life

through the music

through the spoken word

through the splatter of

color on paper

or wood

or iron

or canvas

But celebrate your life

Celebrate your ability

to feel joy and

sadness

Celebrate your ability to Feel!

Only then will we be free to

Feel!

-Afeni pic.twitter.com/Nj6sWf6CW8

— 2PAC (@2PAC) January 10, 2022