“Fue un hilo de esperanza”: Benjamín Vicuña revela que Cristián Warnken le ayudó cuando murió su hija

Benjamín Vicuña fue el último invitado de Todo por ti. En el programa de Canal 13 conducido por Cecilia Bolocco, el actor habló de su familia y de su amistad con Diego Muñoz y Gonzalo Valenzuela. Un episodio que tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando el hombre con recordados papeles en Pecadores, Prófugos y Héroes, recordó a su hija Blanca.

Al momento de referirse a la mayor de sus hijos, fallecida en el 2012 a los seis años, Benjamín no pudo evitar conmoverse. “En estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia. Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta“, dijo.

“Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte. Por las que me levanto a trabajar. Y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella“, complementó después.

Su conversación con Cristián Warnken

Más adelante, el actor chileno radicado en Argentina, reveló que poco después de que murió Blanca, acudió a Cristián Warnken, para pedirle consejos. Y es que el escritor también perdió a uno de sus hijos. Un niño de tres de años que murió por una asfixia en una piscina.

“Lo abracé y le dije ‘dime que esto se puede, que este dolor me va a dejar respirar en algún momento’. Y me miró y me dijo ‘se transforma. Pero se puede’. No me lo vendió como un ofertón, me lo dijo de manera súper responsable y fue un hilo de esperanza“, contó.

Finalmente, Benjamín Vicuña afirmó que ha aprendido a sobrellevar la muerte de su hija gracias a sus otros hijos. “Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza. Y me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos (…) Es muy lindo acompañarse, ver la vida como un equipo. Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor“, concluyó.