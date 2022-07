En junio del 2021, tras llegar a la segunda vuelta de las elecciones de Gobernadores Regionales por la Región Metropolitana, Karina Oliva realizó un polémico video. En este aparecía junto a Naya Fácil, la influencer conocida por vender contenidos para adultos. Una instancia en la que la entonces militante de Comunes aseguró que Naya era una referente y que su hija de 13 años era fan suya.

Tras ello, las críticas no tardaron en llegar a la también excandidata a senadora, quien finalmente, perdió la elección para ser gobernadora después de lograr el 47,29% de las preferencias ante el 52,71% que obtuvo Claudio Orrego. Un momento en el que mucho se habló de Karina y su derrota electoral, pero no tanto de qué opinaba Naya Fácil sobre las críticas que recibió su video.

Naya Fácil, un año después del video con Karina Oliva

Después del video que hizo con la entonces militante de Comunes, la joven influencer siguió con su vida. Hoy ella tiene 24 años, más de 945 mil seguidores en Instagram, tres propiedades a su nombre y una lujosa camioneta. Mientras que, Karina fue expulsada de su partido y Fiscalía Nacional inició una investigación en su contra por la irregularidad de sus gastos durante su campaña para ser gobernadora regional.

Ha pasado mucha agua debajo del puente, pero Naya todavía no se olvida de ese episodio que vivió con Karina Oliva.

“Pensé en mandarle un mensaje a Karina Oliva, disculpándome o algo así. Cuando Karina me contactó y me dijo que ella quería hacer un live conmigo, no me imaginé que iba a tener tal impacto. Yo no la ubicaba mucho a ella, igual averigüé un poquito antes de hacer el en vivo“, contó Naya Fácil en conversación La Cuarta.

Y luego la influencer agregó: “Y, pucha, igual me gusta la política, opinar, conocer más allá, pero al principio me había molestado un poco por todo lo que pasó, lo que se había dicho, que perdió por mi culpa. Ella se vio bastante afectada con lo que pasó. Me dio lata”.

Finalmente, Naya Fácil entregó las razones de por qué no le envió el mensaje a Karina Oliva. “Al final no le escribí, porque había pasado un tiempo y cada vez que pasa algo en política, vuelve a salir y vuelve a salir”, concluyó