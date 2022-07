Naya Fácil: “Vendí contenido por necesidad más que nada, no sabía qué hacer por mi vida”

Con tan solo 24 años, Naya Fácil es poseedora de una vasta experiencia las redes sociales, que está llena de altibajos. Ella se hizo conocida en el internet por vender contenido para adultos, algo que hizo hasta los 19 años. Tras ello, dejó la pornografía atrás y se dedicó a ganar dinero como influencer e incluso como cantante.

En la actualidad, Naya goza de más 945 mil seguidores en su cuenta principal en Instagram, lo que le ha servido para promocionar varios productos a cambio de dinero. Una vida distinta a la que tenía antes, en la que lo que tenía que vender, eran videos de ella en situaciones sexuales.

“A mí me gusta lo fácil”

En entrevista con La Cuarta, Naya contó por qué razones y a qué edad incursionó en la venta del contenido para adultos. En la ocasión, aseguró que empezó a prostituirse y a realizar videos por necesidad, en un momento en el que no tenía claro cómo lograr sus metas en su vida.

“Vendí contenido por necesidad más que nada. No sabía qué hacer con mi vida, no me sentía cómoda y uno siempre se va por lo más fácil. Y a mí me gusta lo fácil. Yo no soy como esas personas que dicen ‘pucha, a mí me gusta sacrificarme’. Yo le digo siempre a mis seguidores: si a mí se me presenta una oportunidad fácil, a mí me gusta”, afirmó.

Posteriormente contó que desde muy pequeña empezó a investigar y averiguar sobre la pornografía. Y todo partió cuando vio un reportaje de televisión sobre la prostitución, que atrajo a su atención debido a que se podía ganar dinero de esa manera.

“A los 12 o 13 años empecé a meterme en el mundo del contenido adulto. Veía reportajes en televisión, de prostitutas y me llamó mucho la atención. Que ganaran dinero así. Era pequeña, así que nadie me enseñó: yo investigaba, averiguaba, y comencé a vender videos“, reveló.

Mientras que los primeros videos que vendió, fue cuando recién entraba a la adolescencia. “Primero sin mi rostro, solo del cuerpo. Después empecé a incorporar de a poco mi rostro. Después empecé con los videos personalizados, que eran como los videos más virales que se hacían. Cuando comencé a vender videos tenía 15 o 16 años. Estuve vendiendo hasta como los 19″, cerró.

La legislación actual chilena establece la sanción de presidio menor en su grado máximo (entre tres años y cinco años y un día) a “quien envíe, entregue o exhiba imágenes o grabaciones de uno mismo o de un menor de 14 años de edad, con significación sexual, para procurar excitación”.

Respecto a la divulgación de material de menores entre 15 y 17 años, la ley establece que “para aplicar esta pena debe además haberse aplicado fuerza o intimidación; o haberse aprovechado de la víctima, sea por perturbación mental, ignorancia o haciendo abuso de una posición de autoridad, o haber hecho amenazas”.