En las últimas semanas Sin Filtros se ha convertido en uno de los programas sobre política nacional más comentados. El espacio conducido por Gonzalo Feito ha dado cabida a diferentes polémicas. Como la vez en que un tiktoker increpó a Víctor Chanfreau por boicotear la PSU o también cuando Cristián de la Fuente se refirió a quienes lo acusan de privilegiado.

Y uno que se refirió acerca de la oportunidad de participar en Sin Filtros, fue Sebastián Eyzaguirre. El periodista reveló que ha sido invitado en tres ocasiones a participar del programa que conduce su excompañero de CQC, y que en todas las ocasiones ha rechazado la posibilidad de asistir al espacio de discusión sobre política nacional.

“A los que preguntan, he recibido tres invitaciones para ir a Sin Filtros. Voy a ir, pero cuando me pongan un peso pesado al frente. ¡No quiero debatir con un alfajor de pollo! Por lo demás, si me siento al lado de Orrego vamos hacer desastres“, escribió el comunicador en una publicación en Instagram.

Los dichos de Eyzaguirre a Gonzalo Feito

Además, el ex panelista de CQC también tuvo palabras para su otrora compañero de programa. “Me encanta el formato y me habría gustado conducirlo a mi , pero Gonzalo Feito la lleva de lujo“, afirmó Eyzaguirre. Vale acotar que el periodista constantemente comparte extractos de Sin Filtros en sus redes sociales y se le ve a menudo apoyando a quienes van por el Rechazo.

Finalmente, el periodista aseguró que ira cuando inviten a alguien, que según él, esté a su nivel. “Cuando me pongan a alguien a mi altura… Voy. Estoy cansado de sacar a pasear ciegos. No tengo problemas en ir a tocarle el culo al oso a su cueva, pero tiene que dar y valer la pena“, concluyó Sebastián Eyzaguirre.

Esto dijo Sebastián Eyzaguirre sobre Sin Filtros: