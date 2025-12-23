“Avengers: Doomsday”: mira el primer teaser tráiler de la nueva película de Marvel marcada por un esperado regreso

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones, con varias series y películas que mantienen expectantes a los fanáticos en todo el mundo.

Bajo este escenario, uno de los próximos estrenos y que mantiene muy ilusionado a los seguidores es Avengers: Doomsday, un nuevo proyecto enfocado en los principales personajes de la franquicia.

Tras una larga espera cargada de rumores, filtraciones y actualizaciones, Marvel Studios finalmente liberó el primer teaser oficial.

Tal como se dejó ver en las imágenes compartidas de forma extraoficial anteriormente, el avance está dominado por la nostalgia y la emoción de un retorno.

Se trata nada más y nada menos que de Chris Evans. “Steve Rogers regresará”, se detalla entre las escenas donde podemos ver al eterno Capitán América con un bebé y contemplando su traje.

El corto adelanto, que revela muy poco además de este comentado regreso, concluye con un renovado logo de Los Vengadores, con motivo de esta nueva era y detallando la fecha de estreno agendada para el 17 de diciembre de 2026.

Como dato anecdótico, pero no menor dentro del multiverso, hay que recordar que Evans, quien cerró su arco como el ‘Cap’ en Avengers: Endgame, reapareció en 2024 como la Antorcha Humana en Deadpool & Wolverine.

Respecto al contexto de la película dentro del UCM, la trama se desarrolla 14 meses después de los eventos de Thunderbolts y marca el preludio a Avengers: Secret Wars, inspirada en el cómic de 2015 de Jonathan Hickman, Esad Ribic e Ive Svorcina.

Detalles del proyecto

Joe y Anthony Russo están a cargo de la dirección de la película y también se desempeñan como productores junto al siempre presente, y lider de Marvel Studios, Kevin Feige. El guion corre por parte de Stephen McFeely y Michael Waldron.

Uno de los puntos más altos, repitiendo lo que ocurre en cada cinta de Los Vengadores, es el elenco cargado de estrellas, que ahora está impulsado por la vuelta de Chris Evans.

Robert Downey Jr. es otro que regresa al UCM, aunque esta vez como Doctor Doom, dejando atrás a Tony Stark/Iron Man.

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Florence Pugh, David Harbour, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer y Channing Tatum completan parte del reparto estelar.

Además, se espera que en nuevos adelantos se anuncien más rostros importantes, incluyendo otros retornos destacados.