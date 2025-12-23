Justicia chilena ratifica inédito fallo en contra de Google

Esta es la extensión de Google Chrome que deberías desinstalar: expertos alertan que podría ser maliciosa / NurPhoto

La Corte de Apelaciones de Santiago falló en contra de la sociedad Google Chile Limitada, confirmando una multa de 26,73 Ingresos Mínimos Mensuales (IMM). La sanción fue aplicada originalmente por la Inspección del Trabajo debido a que la empresa no presentó la documentación obligatoria durante un proceso de fiscalización.

En un fallo unánime, la Duodécima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la gigante tecnológica, la cual buscaba dejar sin efecto la sentencia previa dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

¿Por qué se multó a Google?

El conflicto se originó cuando la Inspección del Trabajo intentó realizar una revisión de rutina a la empresa. Según detalla el fallo, los fiscalizadores enviaron correos electrónicos (el 9 de agosto de 2023) solicitando documentos básicos, como:

La planilla de pago de cotizaciones del seguro de accidentes (ley 16.744).

La nómina total de trabajadores correspondiente a junio de 2023.

Sin embargo, la empresa “no respondió el correo de inicio de fiscalización” ni entregó los papeles, lo que motivó la multa por no exhibir la documentación exigida.

El argumento de la defensa y la respuesta de la Corte

Google intentó anular el castigo argumentando que el primer juez no había analizado bien las pruebas. No obstante, la Corte de Apelaciones desestimó esta defensa con una explicación sencilla: no es que el juez haya ignorado las pruebas, sino que llegó a una conclusión distinta a la que la empresa quería.

Las ministras y la fiscal judicial explicaron que la empresa fue correctamente notificada sobre qué información se necesitaba y en qué periodo. Por lo tanto, el hecho de que Google no estuviera de acuerdo con la interpretación del juez no es motivo suficiente para anular el juicio.

“Parece artificioso sostener que el tribunal no valoró la resolución... lo que obliga a concluir que, aun valorándola, estimó que no concurrió el error”, señala el texto judicial, ratificando que la compañía estaba al tanto de lo que se le pedía y simplemente no cumplió.

Con esta decisión, la sentencia queda firme y la empresa deberá asumir la sanción económica impuesta por la autoridad laboral.