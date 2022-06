Naya Fácil está en una situación sentimental complicada. La joven influencer se encuentra en una relación con tres hombres a la vez, y aunque todo partió porque quería olvidar a una expareja, ella no ha podido ocultar que disfruta tener a tres amantes.

“Estoy saliendo con tres, ¿ya? Pero es que uno es para olvidar a uno, el otro para olvidar al otro y así“, contó Nayadeth. Aunque luego afirmó que entre los tres, tiene un favorito. “Y cáchense que igual de esos tres igual hay uno que me gusta más que todos, pero no sé, me da miedo involucrarme más allá“, expuso la joven oriunda del sur del país.

No sabe qué hacer con los tres

Posteriormente, la influencer que hace poco adquirió su tercera propiedad a sus 24 años, confesó que del trío de enamorados, solo uno sabe que ella está también saliendo con otros dos.

“Los hombres igual son cuáticos. Por ejemplo, ninguno de los tres sabe que estoy con los tres. Bueno, uno creo que se sabe un poco, pero no tanto. ¿Por qué no se puede estar con todos? Los hombres llegan y me dicen: ‘yapo, si estás conmigo, es conmigo con nadie más’, y yo: ‘¿Y a este qué le pasa? Yo soy libre‘”, relató.

No obstante, luego Naya empatizó con sus amantes. “Igual me pongo en la posición de ellos, y siento que nada que ver que una esté con uno, o sea que ellos piensen que estoy con ellos, pero estoy con muchos más… Por respeto y todo eso“, reflexionó. Aunque luego agregó: “Es que a mí me gusta el hueve…“, y pasó reírse.

La opción del poliamor

Al final de su serie de stories sobre su complicada situación sentimental, la influencer mencionó su adherencia a las relaciones amorosas de entre varias personas de forma simultánea. “A mis tres hombres le digo: normalicen el poliamor“, escribió.

Y más adelante, le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó si ella aceptaría a tener un poliamor con él. “Yo soy el poliamor en persona, en persona. Soy el poliamor en persona. ¡Qué viva el poliamor!“, cerró Naya Fácil.

A continuación algunos registros de sus problemáticos romances