Fue hace poco más de un mes cuando Naya Fácil contó acerca de su problemático consumo de drogas. La influencer consumía “tusi”, una sustancia ilícita que el último tiempo ha tenido un aumento exponencial en sus incautaciones, según un reportaje que realizó La Tercera. “El otro día estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tuti (tusi), y le hago hace más o menos dos años ya“, escribió en abril en sus historias.

En esa ocasión también expresó los temores que tenía a raíz de su adicción a la denominada “cocaína rosada”. “Si no me salgo yo misma de esta hueá, no sé dónde puedo parar. Tengo miedo“, publicó en Instagram. Y días después, Naya comunicó que dejó de consumir tusi.

Sin embargo, rehabilitarse de una adicción no es tan sencillo. Y a pesar de que la influencer lleva un considerable tiempo sin consumir esa droga, ayer dio a conocer lo complicado que se le ha hecho asistir a fiestas donde le ofrecen o consumen esa sustancia frente a ella.

“No quiero recaer”

Naya Fácil relató en Instagram que en la noche del miércoles fue a la disco y le ofrecieron mucha tusi, e incluso una chica se molestó con ella porque le rechazó una dosis. “Por favor no me ofrezcan más, y si están cerca mío, por favor no le hagan delante mío, cada uno hace lo que quiere, y respeto demasiado, pero también me gustaría que me respetaran eso”, escribió en sus stories.

Luego en la misma historia agregó: “No saben cuánta fuerza de voluntad he tenido para ver tan cerca mío lo que no quiero hacer, he dicho que ‘no’ todas las veces y no he recaído y no quiero recaer, no quiero estar en ese mundo”.

Y posteriormente la influencer aprovechó de agradecer a sus amigos por su apoyo. “Me han cuidado de no ver nada de eso, siempre que eso pasa me buscan conversa o cualquier otra cosa. Incluso ellos mismo han pedido a gente que carretea cerca mío que no le hagan frente mío, o cuando me ofrecen ellos dicen ‘la Naya no le hace’. De verdad muchas gracias a mis cercanos por ayudarme a carretear sin esas cosas en mi cuerpa“, expuso Naya.

“No recaeré porque no me fallaré y no les fallaré“, concluyó.

Piensa realizarse un test de droga

Aunque la joven que se hizo conocida por su vida nocturna, aseguró que no recayó en esa noche, ha recibido comentarios de seguidores que no le creen. Ante ello, la influencer le consultó a sus fans dónde puede comprarse un test de droga, para realizárselo en vivo para que todos le crean. “He tenido la media fuerza, anoche me ofrecieron caleta (…) y dije que no a todos, me costó sí, pero no me voy a hundir eso“, reafirmó Naya Fácil en otro post.

Revisa a continuación las stories de Naya: