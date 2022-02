Karen Bejarano reveló que fue abusada sexualmente en su infancia: “No recibí apoyo”

Una dura declaración declaración realizó Karen Bejarano tras ser invitada al podcast Con la ayuda de mis amikas.

La cantante de 36 años asistió al espacio conducido por Valeria Luna y María José Castro para hablar de su carrera profesional como también íntimos aspectos de su vida personal.

En una conversación que incluyó una reflexión sobre la salud mental, Karen Bejarano contó que fue abusada sexualmente cuando era una niña.

“Durante muchos años estuve con una depresión que para el resto de la gente podría haber pasado perfectamente desapercibida… Lo mío viene por un trauma de la infancia, que yo traté de minimizar toda mi vida como algo que me había pasado no más”, señaló la artista.

“Y no es que me había pasado no más, me marcó y lo guardé durante mucho tiempo y me hizo mucho daño en muchos niveles”, admitió en el podcast que se extendió por casi dos horas. “Y cuando decidí hablarlo no se me apoyó en la forma en que se me tendría que haber apoyado”, añadió.

Y aseveró: “Yo sufrí abuso, abuso sexual, y no recibí el apoyo. Lo hablé muy grande. Y, al revés de sentirme acompañada en ese minuto, fue como ‘ahora no hay que hablar nada, ahora hay que quedarse callada'”.

“Me metieron más miedo y fue peor para mí. Fue como ‘ok, puedo hablar’, ‘pero en realidad ¿por qué lo hiciste?’. Es como ‘cállate, porque va a quedar la cagá. Tú llegas a hablar de esto y va a quedar la cagá‘. Eso fue lo que me dijeron. Entonces fue ‘ok, no puedo hablar de esto'”, contó respecto a la situación que desencadenó una depresión posterior.

“Darle voz a una problemática que ha estado silenciada por tanto tiempo siempre va a tener costos. Siempre va a haber gente que va a tratar de ensuciar una lucha que no solo yo estoy tratando de dar, sino que mucha gente hace mucho tiempo”, reflexionó tras su experiencia.

Karen Bejarano también recordó el día que habló del tema por primera vez. “Sentía que tenía que contárselo a mi marido (Juan Pedro Verdier). Sentía que no le estaba diciendo la verdad sobre mi vida. Yo tampoco me estaba diciendo la verdad sobre mi vida a mí misma… Y un día colapsé”, recordó.

Y ahondó: “Me vino una crisis de pánico, empecé a decir todas las cosas, porque me vino de la guata, del alma, exploté. Se enteró mi hijo de la peor forma, porque no era ni la forma ni el minuto en que me hubiese gustado que él se enterara. Y ahí me internaron”.

Hay que señalar que Karen Bejarano estuvo internada en una clínica psiquiátrica a inicios de 2021, información que compartió con sus seguidores entonces.