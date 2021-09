Karen Bejarano y su lucha contra dura depresión: “No ha sido para nada fácil”

Karen Bejarano colapsó hace un tiempo. Y se internó durante unos días debido a una dolorosa depresión con la que lleva un buen tiempo lidiando.

La joven ha hecho de todo por tratarse y salir adelante. Una lucha contra la patología que ha ido contando a través de su cuenta de Instagram.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones, la ex Mekano reveló parte de lo que hace día a día para darse fuerza.

“Paso por aquí a mostrarles mis avances como maquilladora profesional. Sé que para muchos puede no significar nada, pero para mí es demasiado”, dijo.

Y agregó que “salir de mi cama y ganarle a la gran depresión en la que he estado este último tiempo, no ha sido para nada fácil”.

El bajón de Karen Bejarano

Karen confesó que sus clases de maquillaje la han ayudado a pararse nuevamente. “Llegar a clases en @beautypointchile con @rodrigofarah y poder crear estos looks junto a mis compañeros, me ha dado un empujón que me entusiasma, me energiza, me renueva, me empodera y me hace reencontrarme conmigo otra vez”, expresó.

Recordemos que fue en abril pasado cuando Bejarano transparentó su enfermedad, luego de estar varios días desaparecida de sus activas redes sociales.

“Han sido años complejos los q me han azotado y removido, incluso cosas q creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban… mirándome a la cara y diciéndome: “No, de mí no te has escapado, ni lo harás fácilmente”, contó.

Y agregó que “estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles porque la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, porque es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado por completo”.

De esta forma, Karen Bejarano confesó que sigue dando la pelea frente a una patología silenciosa y solitaria, que afecta a gran cantidad de chilenos.