Karen Bejarano confirmó que estuvo internada en una clínica psiquiátrica: “Han sido años complejos los que me han azotado”

Hace unos días, Sergio Rojas y Hugo Valencia revelaron en Que te lo digo, su programa online de farándula, que Karen Bejarano estuvo internada en una clínica psiquiátrica, causando preocupación entre sus fans.

A raíz de este rumor, la exchica Mekano aclaró la situación, compartiendo un extenso post en Instagram. “Aquí estoy… sin máscaras, sin maquillaje y sin miedo de decir q lo he pasado mal, muy mal. Han sido años complejos los q me han azotado y removido, incluso cosas q creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban… mirándome a la cara y diciéndome: ‘No, de mi no te has escapado, ni lo harás fácilmente’“, partió escribiendo.

Luego, reveló que estuvo un mes internada debido a su salud mental. “Y ahí estaba yo… pero ésta vez no pude dejar de mirar el desastre q había en mi vida y cómo no había hecho realmente nada x cambiarlo. Miedo, vergüenza, culpa, cero amor propio (no se confundan con ver a alguien producido), creerme súper poderosa, no saber pedir ayuda, no creer en mi, sentirme insuficiente, son sólo algunas de las cosas q pasaban x mi cabeza a diario y colapse“, dijo al respecto.

“Estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles xq la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún, xq es muy fuerte, muy reciente y no lo he procesado x completo“, continuó relatando.

En esa línea, aseguró que “mi familia ha sido mi gran red de apoyo entendiendo todo lo q estoy atravesando, y los amo con todo mi. En este tiempo aprendí q mis amigos son contados con la mano y han estado incondicionalmente conmigo. Jamás dejaron de llamar, de darme su apoyo y entregarme todo su amor aún cuando ni yo me lo estaba dando”.

“Quiero decirles a cada uno de los q llegaron leyendo hasta aquí, q no sientan miedo o vergüenza de sentirse mal, de pedir ayuda profesional y menos de tomar acción frente a situaciones q se nos van de las manos y pueden terminar haciéndonos un daño irreparable. Tuve q estar internada para entender q la única persona q puede cuidarme, aceptarme, respetarme y amarme como soy, soy yo y pretendo nunca más dejar de hacerlo. Es x esto q desde hoy me comprometo a no usar más filtros, xq aprendí q no existe ningún filtro q me muestre real y quiero dejar de fingir algo q no soy”, manifestó.

“Me siento feliz con la persona q estoy re-conociendo y no dejaré q mis miedos e inseguridades opaquen la linda luz q brilla dentro de mi. Quiero agradecerles de ante mano a todos ustedes, las muestras de cariño y el respeto q tendrán x todo el proceso q atravieso, q a pesar de ser uno de los momentos más difíciles de mi vida, es también el momento donde más me he amado“, finalizó Karen, recibiendo el apoyo de sus seguidores.