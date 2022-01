“Con la banda”: Diana Bolocco compartió foto con todos sus hijos

Una fotografía junto a todos sus hijos publicó Diana Bolocco en sus redes sociales durante este fin de semana.

La animadora compartió la imagen en su cuenta de Instagram -en donde suma más de 1,6 millones de seguidores-, en la que aparece junto a sus cuatro retoños.

“Puro gozando con la banda… ¡Qué tengan un domingo maravilloso!”, escribió en la fotografía que aparece junto a Pedro Cisternas, Diego Cisternas, Gracia Sánchez y Facundo Sánchez.

En tanto, Pedro y Diego son hijos producto del primer matrimonio de Diana Bolocco, junto a Gonzalo Cisternas (entre 1999 y 2008), mientras que Facundo y Gracia son hijos de la actual pareja de la animadora, Cristián Sánchez.

En tanto, Cristián y Diana celebraron públicamente el cumpleaños de Pedro en diciembre del año pasado, hijo mayor de la animadora que alcanzó los 21 años de edad.

“Sólo quiero decirte que me siento ultra orgullosa de la maravillosa persona en la que te has convertido. Eres mi maestro. Y lo sabes. Me encanta como eres y me haces una mejor persona. Eres íntegro. Eres maravilloso”, escribió Bolocco a su hijo.

Por su parte, Sánchez expresó: “Aún recuerdo la primera vez que nos vimos: tú ultra tímido; yo, para romper el hielo, hice una estupidez; y te moriste de la risa y desde ahí te quise, con todo mi corazón”.

Hay que destacar que Diana Bolocco y Cristián Sánchez iniciaron una relación hace más de 14 años. La relación comenzó en 2007, mientras que su primer hijo nació cinco años después y, finalmente, en 2013 decidieron casarse.

Para celebrar sus 14 años juntos, Bolocco compartió una foto en conjunto y un mensaje: “Así no más. Siempre riéndonos. Después de catorce años me sigues haciendo reír. Y me gustas. Me gustas mucho. Como el primer día. ¡Que afortunada soy! Gracias por estos días. Te amo Cristián Sánchez”.