Diana Bolocco celebró sus 14 años de relación con Cristián Sánchez: “Me gustas mucho”

Estas últimas horas Diana Bolocco compartió en sus redes sociales una fotografía con Cristián Sánchez para celebrar sus 14 años de relación.

La comunicadora publicó la imagen en su cuenta de Instagram en donde se ve de vacaciones junto a su esposo.

“Así no más. Siempre riéndonos. Después de catorce años me sigues haciendo reír. Y me gustas. Me gustas mucho. Como el primer día. ¡Que afortunada soy! Gracias por estos días. Te amo Cristián Sánchez”, escribió Diana Bolocco a Cristián Sánchez en la publicación.

“Me encanta esta pareja”, “Se ven muy hermosos juntos”, “¡Qué lindos son!”, “Me encantan como se ven ¡Felicidades por tantos años juntos!”, “Woow qué linda foto Diana, que sigan siendo muy felices”; son algunos de los comentarios que recibió la animadora en la red social que supera los 1,6 millones de seguidores.

Hay que señalar que fue en 2007 cuando Diana Bolocco y Cristián Sánchez comenzaron su relación de pareja, luego que Bolocco se separara de su anterior esposo. Cinco años después la pareja tuvo a su primer hijo en conjunto, Facundo, y en 2013 decidieron casarse.

Dos años después de contraer matrimonio, los comunicadores tuvieron a Gracia Sánchez, su segunda hija en conjunto y la cuarta hija de Diana, quien además tiene dos hijos, Pedro y Diego.

En tanto, durante el año pasado Sánchez contó en sus redes sociales que se “conocían” con su esposa desde la infancia, revelando una inesperada casualidad que los unió en los primeros años de su vida: “Con ella éramos compañeros de jardín infantil… La vida nos separó, pero después se avispó (la vida) y nos volvió a unir…”.