Cristián Sánchez y Diana Bolocco celebraron a su hijo en su cumpleaños 21

Emotivos mensajes compartieron Diana Bolocco y Cristián Sánchez a Pedro Cisternas, hijo mayor de la comunicadora, en su cumpleaños número 21.

La pareja de animadores festejó al joven en redes sociales con una serie de fotografías familiares. “Hijo de mi corazón. ¡Qué maravilla verte crecer! ¡No puedo creer que cumpliste 21 años!”, comenzó su mensaje Diana Bolocco hacia su hijo.

“Sólo quiero decirte que me siento ultra orgullosa de la maravillosa persona en la que te has convertido. Eres mi maestro. Y lo sabes. Me encanta como eres y me haces una mejor persona. Eres íntegro. Eres maravilloso”, continuó.

“Te amo con toda mi alma. Feliz cumpleaños Pedrito lindo. (Siempre serás mi Pedrito)”, escribió Diana Bolocco junto a una serie de imágenes en las que aparece Cristián Sánchez, sus hijos Pedro y Diego, y el padre de los jóvenes y exesposo de la animadora, Gonzalo Cisternas.

Por su parte, Sánchez se sumó a las felicitaciones compartiendo su experiencia sobre el día que conoció a Pedro.

“¡Qué grande que estás Piru! Ya cumpliste 21 y me encanta cómo te veo… bueno, alegre, íntegro, cariñoso (a tu manera), generoso, gran deportista, brillante, buen amigo, con conciencia social…”, comenzó Sánchez.

“Aún recuerdo la primera vez que nos vimos: tú ultra tímido; yo, para romper el hielo, hice una estupidez; y te moriste de la risa y desde ahí te quise, con todo mi corazón”, contó el animador en su perfil.

Hay que señalar que, en total, Diana Bolocco tiene tres hijos: Diego y Pedro, de su primer matrimonio, y Gracia, de su actual relación con Sánchez.