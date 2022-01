Cata Palacios se lanzó contra sus haters: “Para los que me dicen mamarrachienta, hippie, fome”

Un nuevo descargo protagonizó Cata Palacios en sus redes sociales tras compartir una fotografía maquillada.

La actriz de 41 años publicó una foto en la que aparece con maquillaje, la que aprovechó para enviar un mensaje a quienes la critican diariamente en redes sociales.

“Como nunca me maquillo, aprovecho de dar jugo cuando lo estoy”, comenzó el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 369 mil seguidores.

“Así que para todos los que me dicen mamarrachienta, hippie, fome, descuidada, poco preocupada: les dejo esta imagen sin importancia realmente”, añadió junto a la fotografía publicada en dicha red social.

Y continuó: “…pero me peine pa’ la foto, me puse limón en el pelo, y maquillaje por una seca del canal y la subí, pero esta realmente no soy”.

Esta no es la primera vez que Cata Palacios dispara contra sus haters en redes sociales. La actriz ha contestado en distintas oportunidades a los usuarios que critican algún aspecto de su apariencia física.

“Han criticado mucho mis fotos en traje de baño, en especial mujeres que buscan ofenderme. La mayoría los eliminé, porque me da pena que sucedan ataques así entre desconocidos, entre mujeres”, dijo en una oportunidad que recibió críticas tras lucir un traje de baño.

En otra ocasión, recibió comentarios por inyectarse ácido hialurónico en los labios. “He recibido mensajes respecto a mi boca. Personas que les gusta y otras que les gusta pero les molesta y otras que no. La mayor molestia es respecto a que, cuando me dan ganas, uso ácido hialurónico en mis labios y cuando no, no lo uso, para los que no lo conocen, es lo mismo que usar o no usar maquillaje”, opinó Palacios.