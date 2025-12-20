Detienen a mujer en Lampa por tráfico de más de 600 piezas patrimoniales y especies protegidas

Este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, por su presunta responsabilidad en la apropiación ilegal de monumentos nacionales y la tenencia de especies protegidas.

Según informó la policía civil, la imputada mantenía en su domicilio más de 600 objetos arqueológicos y paleontológicos, además de especímenes de fauna endémica y exótica, todos sin acreditación de origen ni las autorizaciones exigidas para su tenencia.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, tras una investigación que permitió detectar la comercialización de bienes patrimoniales a través de plataformas de compraventa en línea.

El comisario Edgardo Rodríguez Contreras explicó que inicialmente se logró una detención, con la recuperación de cerca de 300 objetos de valor patrimonial.

Posteriormente, la indagatoria condujo hasta un domicilio en Lampa, donde se incautaron más de 600 piezas y especímenes, entre bienes arqueológicos, paleontológicos y fauna silvestre, tanto nativa como exótica.

Parte de las especies incautadas se encuentra protegida por la Ley de Caza y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tratado internacional que busca evitar que el comercio de flora y fauna silvestre ponga en riesgo su conservación.

Por estos hechos, la mujer será vinculada a delitos de apropiación de Monumentos Nacionales y quedará detenida mientras la investigación continúa para establecer el origen de los objetos y especies incautadas.