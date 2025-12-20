;

Detienen a mujer en Lampa por tráfico de más de 600 piezas patrimoniales y especies protegidas

La imputada quedó apercibida mientras continúa la investigación para establecer el origen de los objetos.

Javiera Rivera

Detienen a mujer en Lampa por tráfico de más de 600 piezas patrimoniales y especies protegidas

Este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, por su presunta responsabilidad en la apropiación ilegal de monumentos nacionales y la tenencia de especies protegidas.

Según informó la policía civil, la imputada mantenía en su domicilio más de 600 objetos arqueológicos y paleontológicos, además de especímenes de fauna endémica y exótica, todos sin acreditación de origen ni las autorizaciones exigidas para su tenencia.

El procedimiento fue realizado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, tras una investigación que permitió detectar la comercialización de bienes patrimoniales a través de plataformas de compraventa en línea.

Revisa también

ADN

El comisario Edgardo Rodríguez Contreras explicó que inicialmente se logró una detención, con la recuperación de cerca de 300 objetos de valor patrimonial.

Posteriormente, la indagatoria condujo hasta un domicilio en Lampa, donde se incautaron más de 600 piezas y especímenes, entre bienes arqueológicos, paleontológicos y fauna silvestre, tanto nativa como exótica.

Parte de las especies incautadas se encuentra protegida por la Ley de Caza y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tratado internacional que busca evitar que el comercio de flora y fauna silvestre ponga en riesgo su conservación.

Por estos hechos, la mujer será vinculada a delitos de apropiación de Monumentos Nacionales y quedará detenida mientras la investigación continúa para establecer el origen de los objetos y especies incautadas.

ADN

Policía de Investigaciones (PDI)

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad