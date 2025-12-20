Venezuela divide al Mercosur: duro choque entre Lula y Milei por la presión de Estados Unidos

La cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil, dejó al descubierto una fuerte fractura política al interior del bloque, con Venezuela como eje de una creciente tensión regional.

Aunque el tema no figuraba formalmente en la agenda, el cruce de posturas entre los presidentes de Brasil y Argentina terminó por dominar el encuentro y evidenciar visiones irreconciliables sobre cómo enfrentar la crisis del país caribeño y el rol de Estados Unidos.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva encendió la alerta al advertir que una eventual intervención armada estadounidense en Venezuela tendría consecuencias devastadoras.

GETTY IMAGES / EVARISTO SA Ampliar

Frente a sus pares, sostuvo que Sudamérica vuelve a verse amenazada por la presencia militar de una potencia extrarregional y calificó un posible conflicto como una “catástrofe humanitaria” para todo el hemisferio.

En esa línea, Lula reiteró su disposición a mediar entre Washington y Caracas para impulsar una salida diplomática, postura que también ha sido respaldada por México.

La respuesta de Milei

Muy distinta fue la posición del mandatario argentino Javier Milei, quien se alineó abiertamente con la estrategia de presión impulsada por el gobierno de Donald Trump.

GETTY IMAGES / EVARISTO SA Ampliar

En su intervención, el líder libertario respaldó las sanciones y acciones de Estados Unidos, afirmando que buscan “liberar al pueblo venezolano”, y calificó al presidente Nicolás Maduro como un “narcoterrorista”. Sus declaraciones profundizaron el contraste ideológico dentro del bloque y generaron incomodidad entre varios socios.

La tensión política se produjo en una cumbre que originalmente estaba pensada para cerrar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firma que volvió a postergarse por resistencias internas en países como Francia e Italia. Sin embargo, el debate sobre Venezuela terminó opacando el eje comercial y dejó en evidencia que las diferencias geopolíticas también amenazan la cohesión del bloque.

Mientras Brasil insiste en evitar una escalada militar y promover el diálogo, Argentina apuesta por una postura más confrontacional y cercana a Washington.