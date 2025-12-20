;

VIDEO. Joven chilena lanza cruda advertencia tras aterrador intento de rapto en Barrio Lastarria: “Desde ese día no vuelvo”

El registro, visto por más de 158 mil personas, relata una situación límite con un desconocido.

Nelson Quiroz

Una joven chilena encendió las alertas en redes sociales tras relatar un angustiante intento de rapto en pleno Barrio Lastarria, en el centro de Santiago.

Su testimonio, difundido a través de TikTok, ya supera las 158 mil reproducciones y ha generado una ola de reacciones por la crudeza del relato y la advertencia que deja a otras mujeres.

La protagonista es Valentina Valdés, estudiante de publicidad, quien contó que el hecho ocurrió un viernes por la tarde, cuando junto a una amiga acudió al sector para realizar entrevistas académicas. Según explicó, el barrio estaba casi vacío debido al clima, lo que aumentó la sensación de vulnerabilidad.

En su video, Valentina relata que ambas se acercaron a un hombre mayor que se encontraba afuera de un edificio antiguo. Desde el inicio, el comportamiento del sujeto les pareció inquietante: les mostró fotografías de mujeres tomadas sin consentimiento en el Metro, lo que calificaron como la primera “señal de alerta”. Aun así, continuaron conversando.

La situación escaló cuando el hombre insistió en que ingresaran al edificio para realizar la entrevista, pese a haberse contradicho previamente sobre si vivía allí o no. Finalmente, las jóvenes accedieron, momento en que, según el testimonio, el sujeto intentó cerrar una reja con ellas dentro, usando fuerza para impedir la salida.

Valentina asegura que reaccionó de forma instintiva, bloqueando la reja con la mano y logrando escapar junto a su amiga. “Corrimos sin mirar atrás”, relató, agregando que el hombre nunca salió tras ellas, lo que aumentó sus sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

El video cierra con una fuerte advertencia: no ingresar nunca a espacios privados con desconocidos y confiar en las señales de alerta.

