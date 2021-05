Cata Palacios se lanza contra quienes critican la apariencia de su boca: “Los seres humanos tenemos nuestros rituales de belleza”

Un extenso mensaje compartió Catalina Palacios en su cuenta de Instagram luego de recibir una serie de críticas por su apariencia.

La actriz de 41 años aseguró que ha recibido decenas de comentarios al respecto, cuestionando las reflexiones que comparte a diario en redes sociales.

“He recibido mensajes respecto a mi boca. Personas que les gusta y otras que les gusta pero les molesta y otras que no. La mayor molestia es respecto a que, cuando me dan ganas, uso ácido hialurónico en mis labios y cuando no, no lo uso, para los que no lo conocen, es lo mismo que usar o no usar maquillaje”, opinó Palacios.

En la misma línea, la actriz aseguró que es como “un maquillaje semi permanente” y que le dura tres meses. “Es un componente natural propio de la piel, por eso tu cuerpo lo absorbe, pero es 100% natural para quienes hablan de lo ‘poco natural'”, aclaró.

“Cuando me aburra de usarlo mi boca será exactamente igual que antes”, escribió Catalina quien se dio el tiempo de explicar que no le gusta maquillarse.

Sin embargo, el tema escaló aún más allá de su apariencia estética. Palacios además aseguró que algunos de sus seguidores han cuestionado su contenido por el uso de ácido hialurónico: “Ahora por otra parte han hablado de mi espiritualidad, que no soy espiritual por que destaco mis labios con AH”.

“Los seres humanos tenemos nuestros rituales de belleza, cada uno conoce los suyos, es parte de la naturaleza, de los seres, es parte de la historia humana”, añadió la actriz.

“No me promuevo como alguien espiritual, aún así no tengo opción, soy tan espiritual como cada uno de ustedes”, dijo y concluyó: “No entiendo por qué es un tema recurrente respecto a mi persona y se ha convertido en una extraña etiqueta”.