Con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en cancha, el Sevilla sufrió una derrota en su visita al Real Madrid este sábado, por la fecha 17 de La Liga española. El cuadro madrileño se impuso por 2-0.

Los locales abrieron la cuenta al minuto 37 mediante un cabezazo de Jude Bellingham. El segundo gol de los “merengues” llegó a los 86′ a través de un penal que ejecutó Kylian Mbappé.

Los dos futbolistas chilenos fueron titulares esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Sánchez jugó todo el partido y Suazo fue reemplazado a los 60′.

¡COURTOIS OTRA VEZ!



Alexis Sánchez probó de media distancia y el arquero de Real Madrid tapó el disparo.

Con este triunfo, el Real Madrid llegó a los 42 puntos y por ahora sigue segundo en la tabla, por debajo del Barcelona, líder del fútbol español. En tanto, el Sevilla se mantiene con 20 unidades y de momento se ubica en el octavo lugar.

En la próxima fecha, el conjunto madrileño enfrentará al Real Betis de Manuel Pellegrini. Por su parte, el equipo de Sánchez y Suazo jugará contra el Levante, colista del torneo.

Revisa los goles del triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla

¡GOOOL DE REAL MADRID!



Jude Bellingham, de cabeza, abrió el marcador contra Sevilla en el Santiago Bernabéu.