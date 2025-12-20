;

VIDEOS. Con Sánchez y Suazo en cancha: Sevilla no pudo dar la sorpresa y cayó ante Real Madrid en el Bernabéu

Los dos futbolistas chilenos fueron titulares en la derrota de su equipo por La Liga española.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Mateo Villalba

Con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en cancha, el Sevilla sufrió una derrota en su visita al Real Madrid este sábado, por la fecha 17 de La Liga española. El cuadro madrileño se impuso por 2-0.

Los locales abrieron la cuenta al minuto 37 mediante un cabezazo de Jude Bellingham. El segundo gol de los “merengues” llegó a los 86′ a través de un penal que ejecutó Kylian Mbappé.

Los dos futbolistas chilenos fueron titulares esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu. Sánchez jugó todo el partido y Suazo fue reemplazado a los 60′.

Con este triunfo, el Real Madrid llegó a los 42 puntos y por ahora sigue segundo en la tabla, por debajo del Barcelona, líder del fútbol español. En tanto, el Sevilla se mantiene con 20 unidades y de momento se ubica en el octavo lugar.

En la próxima fecha, el conjunto madrileño enfrentará al Real Betis de Manuel Pellegrini. Por su parte, el equipo de Sánchez y Suazo jugará contra el Levante, colista del torneo.

Revisa los goles del triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad