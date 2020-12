“¿Qué tengo de diferente?”: Cata Palacios respondió a críticas por subir fotos en bikini

La exchica Mekano Catalina Palacios respondió a críticas que recibió tras compartir fotos en bikini.

A través de su cuenta de Instagram, hace unos días la actriz de 40 años publicó registros desde la piscina, y luego, tras visitar la playa, y le llovieron los halagos, pero hubo a algunos que les molestó las recurrentes fotos en traje de baño, donde la acusaron de “querer figurar” de esta forma.

Debido a esto, la cantante alzó la voz. “Han criticado mucho mis fotos en traje de baño, en especial mujeres que buscan ofenderme. La mayoría los eliminé, porque me da pena que sucedan ataques así entre desconocidos, entre mujeres”, comenzó escribiendo en la red social la animadora.

Leer también Espectáculos Rocío Toscano mostró su avanzado embarazo con tierna foto navideña Música Tras dos décadas esperando: Britney Spears y Backstreet Boys lanzaron canción en conjunto Espectáculos Christell Rodríguez mostró el antes y después tras bichectomía

“Bueno, mi pregunta es esta: ¿Por qué no puedo usar un traje de baño en la playa? ¿O en una piscina ? ¿Y hacer fotos de esos momentos como todo el mundo lo hace? ¿Qué tengo de diferente?“, espetó.

“Antes no compartía estas fotos porque soy pudorosa, siempre lo he contado, pero no por eso dejé de tomarlas. La diferencia es que ahora las comparto, eso es todo”, expresó.

“Y sí, son posadas, no todas son naturales. A veces también me dan ganas de ser un poco vanidosa y posar, como a todos. Somos humanos y los humanos a veces somos vanidosos“, concluyó.

Revisa aquí la publicación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓒𝓪𝓽𝓪𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓟𝓪𝓵𝓪𝓬𝓲𝓸𝓼 (@katap_oficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓒𝓪𝓽𝓪𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓟𝓪𝓵𝓪𝓬𝓲𝓸𝓼 (@katap_oficial)