Rafael Cavada envió mensaje mientras se recupera de accidente: “Gracias a todos por su buena onda”

El periodista y rostro de Chilevisión, Rafael Cavada, subió a su cuenta en Instagram un video, el primero después de conocido el accidente en motocicleta que resultó en lesiones graves y su baja para la cobertura de las elecciones 2021.

“Hola buena gente, este mensaje es especialmente para aquellos que me han escrito, o me han llamado, o le han deseado a mi familia que este proceso sea corto o rápido”, comenzó diciendo el consagrado comunicador. Y siguió: “grabo este video porque, la verdad, no puedo escribir: tengo la mano derecha un poco complicada por la fractura, pero nada”, dijo Rafael Cavada.

“Quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes, no puedo hacerlo individualmente. Muchísimas gracias. Estamos en proceso de recuperación afortunadamente. Y nada, fe y confianza, saldremos de esta también. Un abrazo gigante y de nuevo, muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo que han hecho llegar a mi familia y a mi”, concluyó el rostro de televisión.

Rafael Cavada estuvo involucrado en un accidente vehicular ocurrido el jueves 18 de noviembre: el periodista viajaba en moto al momento de impactar a un automóvil en la calle Montenegro esquina Tobalaba. Entonces, fue trasladado hasta la Clínica Indisa.

La esposa de Cavada, Fiorella Choca, contó que su pareja fue intervenido con celeridad en el centro médico. Poco después del trabajo de los doctores, señaló “está bien, estable, de buen ánimo. Todo salió bien y los doctores están esperando que baje la inflamación de la cirugía de la mano para ver qué viene ahora, pero la fractura viene bien encaminada”.

El último accidente de este tipo en el que estuvo involucrado Cavada data del 2009, en una situación similar (él en moto contra un automóvil), lo que resultó con la fractura de su fémur derecho.