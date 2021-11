Esposa de Rafael Cavada tras accidente del periodista: “Más que bajarse de la moto, necesita descansar”

Hace unos días, el periodista Rafael Cavada sufrió un accidente en motocicleta, el cual lo dejó con una fractura en su muñeca derecha, siendo sometido a un procedimiento quirúrgico.

Con respecto al accidente, la esposa del comunicador, Fiorella Choca, explicó a LUN que “lo operaron de inmediato. La operación terminó a la 4 de la mañana. Hoy (viernes) pude verlo un ratito, porque no se permiten visitas, y está bien, estable, de buen ánimo. Todo salió bien y los doctores están esperando que baje la inflamación de la cirugía de la mano para ver qué viene ahora, pero la fractura viene bien encaminada”.

Asimismo, con respecto al resguardo de utilizar este medio de transporte, Choca explicó que “es un tema muy personal, muy de él. Más que bajarse de la moto, capaz que el Rafa necesite descansar un poco más. Andar en moto requiere un nivel de alerta que si está cansado se puede volver más difícil“.

“Siempre he respetado este espacio de él con la moto. Confío plenamente en su criterio. Tenemos dos hijos, y él se cuida, es muy criterios. No podría quitarle la moto, es algo muy de él. En ese sentido no me preocupa, pero estamos a una altura en el año en que la gente está muy alterada, hay muchos autos en la calle. Es una decisión de él. Ahora, por la recuperación tendrá que olvidarse de la moto un rato“, agregó la también nutricionista.

La recuperación de Rafael Cavada

Según lo que explicó la esposa del conductor radial, la recuperación de Cavada, la cual incluirá tratamiento kinésico, tiene un buen pronóstico pues “cuando lo vi, Rafa me mostraba que podía mover los dedos todos hinchados que le quedaron”.

“Es resistente, y ha tenido varias, pero hay que cuidar las vidas“, agregó Fiorella, haciendo referencia a un accidente que protagonizó Rafael en 2009, momento en el que chocó contra un auto, resultando con una fractura en el fémur derecho.