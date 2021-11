Enzo Corsi se quebró al recordar a su tío Luis Dimas: “Estaba con una demencia senil avanzada”

Enzo Corsi recordó a su tío Luis Dimas esta mañana en el matinal de Canal 13, Tu Día, tras confirmarse la muerte del cantante el miércoles.

“Estoy afectado porque yo lo cuidé con mi señora estos últimos tres años en mi casa. Mi tío llegó ayer recién al hospital y murió en 12 horas”, contó el sobrino del artista en el contacto telefónico desde el Hospital Barros Luco (San Miguel, Región Metropolitana).

En la misma conversación, Enzo Corsi explicó la delicada situación de salud en la que se encontraba Luis Dimas durante sus últimas semanas de vida. “La pandemia no la entendía. Él despertó en un Chile nuevo y no entendía. Quería salir y yo le decía ‘tío, no se puede’. Él estaba con una demencia senil bastante avanzada“, explicó.

Y continuó: “Se despertaba en la noche diciéndome que tenía que viajar, que lo estaban esperando en el aeropuerto y ahí yo lo calmaba”.

Finalmente, Enzo Corsi contó que su tío pasó parte de sus últimos tiempos escribiendo una autobiografía que titularía Las experiencias de un rey.

Por otra parte, el programa Tu Día también contactó a José Alfredo Fuentes, compañero de generación y amigo de Dimas, y a Mario Kreutzberger, amigo y ex compañero de colegio del artista.

"Él estaba en un curso inferior al mío en el colegio. Conocí a su papá y teníamos los papeles cambiados en ese entonces, porque yo cantaba y él contaba chistes en el colegio", dijo el animador en el programa.