;

Devastación total: legendario cantante de rock muere a los 78 años

Joe Ely pasó más de cinco décadas grabando y actuando por todo el mundo.

Javier Méndez

Devastación total: legendario cantante de rock muere a los 78 años

Devastación total: legendario cantante de rock muere a los 78 años / Gary Miller

El mundo de la música está de luto luego de que se informara la muerte del cantante Joe Ely. Tenía 78 años de edad.

El artista fue ícono rockero country e incluso trabajó con Bruce Springsteen, The Clash y otros emblemas del género.

La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en Facebook. Ely falleció en su casa de Taos, Nuevo México.

Según reveló su círculo cercano, su estado de salud se había deteriorado en los últimos años producto de diversas enfermedades.

En detalle, presentó complicaciones asociadas a la demencia con cuerpos de Lewy, padecía Parkinson y atravesó una neumonía.

Revisa también:

ADN

“Ely firmó con MCA Records en los años 70 y pasó más de cinco décadas grabando y actuando por todo el mundo“, señaló la publicación en redes sociales.

Ely fue reconocido como una figura fundamental dentro del country progresivo, primero al impulsar la influyente banda de country-rock The Flatlanders junto a Jimmie Dale Gilmore y Butch Hancock, y posteriormente desarrollando una destacada carrera como solista.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad