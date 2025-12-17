Devastación total: legendario cantante de rock muere a los 78 años / Gary Miller

El mundo de la música está de luto luego de que se informara la muerte del cantante Joe Ely. Tenía 78 años de edad.

El artista fue ícono rockero country e incluso trabajó con Bruce Springsteen, The Clash y otros emblemas del género.

La noticia fue confirmada por su familia a través de una publicación en Facebook. Ely falleció en su casa de Taos, Nuevo México.

Según reveló su círculo cercano, su estado de salud se había deteriorado en los últimos años producto de diversas enfermedades.

En detalle, presentó complicaciones asociadas a la demencia con cuerpos de Lewy, padecía Parkinson y atravesó una neumonía.

“Ely firmó con MCA Records en los años 70 y pasó más de cinco décadas grabando y actuando por todo el mundo“, señaló la publicación en redes sociales.

Ely fue reconocido como una figura fundamental dentro del country progresivo, primero al impulsar la influyente banda de country-rock The Flatlanders junto a Jimmie Dale Gilmore y Butch Hancock, y posteriormente desarrollando una destacada carrera como solista.