Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Vivanco es investigada por diversas irregularidades relacionadas con causas tramitadas en el máximo tribunal, específicamente por la “Trama Bielorrusa”.

De forma unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada presentados por el Ministerio Público.

El fallo indica que “de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada prevaliéndose de su rol como Ministra de la Excma. Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Lagos y Vargas)”.

Esto para “favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas Individualizadas”.

Con esta determinación, la Fiscalía queda habilitada para formalizar y solicitar medidas cautelares.