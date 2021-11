“Tu Día”: Así han reaccionado los televidentes al nuevo matinal periodístico de Canal 13

Tu Día se llama el nuevo matinal de Canal 13, estrenado durante la mañana de este lunes por la ex señal católica.

Con nuevas gráficas, estudio y rostros, el programa comenzó a ser transmitido a las 8:00 horas, espacio en el que reemplaza a Bienvenidos, anterior matinal del canal.

De esta forma Ángeles Araya, Mauricio Jürgensen, Emilio Sutherland, Mirna Schindler, Bernardita Cruz, Francesco Gazzella, aparecieron en el nuevo matinal de Canal 13, del cual son rostros.

“Nosotros entraremos con este programa en un momento súper importante para el país, porque vamos a estar muy cerca de las elecciones presidenciales, y eso es muy bueno, ya que vamos a demostrar nuestra esencia como programa”, dijo Mirna previo al debut del espacio.

“Estoy contenta, nerviosa y ansiosa, con la guata apretada. Es una maravilla, ya tenemos fecha de estreno y eso es muy rico, es un sueño que se hace realidad”, expresó por su parte Ángeles.

“Es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace un buen tiempo para entregarle lo mejor de lo nuestro a todas las personas”, agregó en un comunicado antes del estreno.

Como era de esperar, los televidentes no tardaron en reaccionar en redes sociales y manifestar su opinión ante la nueva apuesta de la señal televisiva en donde se encontraron posturas divididas respecto al espacio.

Hay que señalar que Tu Día será transmitido, a partir de hoy, de lunes a viernes de las las 8:00 horas.

Yo esperaba con ansias los debut del 13.

Ver #TuDia13 tal como está después de 50 minutos de corrido, demuestra un profundo abandono y soledad en lo que fue uno de los canales más importantes de Latinoamérica.

No hay gente, no hay carisma, no hay ni plantas, no hay vida. pic.twitter.com/mN9Dr888R7

