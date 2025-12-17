Abogado de familia de María Ercira por desaparición de la mujer: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dispuso que la Municipalidad de Limache pueda participar como querellante en la causa por la desaparición de María Ercira Contreras.

Cabe recordar que la adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en el restaurante Fundo Las Tórtolas de Limache, tras ir al baño durante una cena familiar por el Día de la Madre.

El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, valoró la decisión del tribunal de alzada: “La querella del municipio está bastante bien fundada y tiene un objetivo colaborativo claro”.

“Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

“No tenemos ninguna duda de que va a ser un colaborador muy eficiente para llegar prontamente a la verdad, dado que estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”, añadió.