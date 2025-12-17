Abogado de familia de María Ercira por desaparición de la mujer: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”
El jurista valoró que la Municipalidad de Limache entre como querellante al caso. “Va a ser un colaborador muy eficiente para llegar a la verdad”, dijo.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso dispuso que la Municipalidad de Limache pueda participar como querellante en la causa por la desaparición de María Ercira Contreras.
Cabe recordar que la adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024 en el restaurante Fundo Las Tórtolas de Limache, tras ir al baño durante una cena familiar por el Día de la Madre.
Revisa también
El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, valoró la decisión del tribunal de alzada: “La querella del municipio está bastante bien fundada y tiene un objetivo colaborativo claro”.
“Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”
“No tenemos ninguna duda de que va a ser un colaborador muy eficiente para llegar prontamente a la verdad, dado que estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”, añadió.
En esa línea, el jurista detalló que “necesitamos una serie de autorizaciones, informaciones y coordinaciones en distintas áreas de búsqueda, las que requieren de la intervención de la autoridad municipal”.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.