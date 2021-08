“Me echó la foca”: Betsy Camino paró en seco a Antonella Ríos por romance con Esteban Paredes

No le gustó para nada. Betsy Camino se indignó con la pregunta que Antonella Ríos le envió por mensaje de WhatsApp.

La panelista de Me Late Prime estaba en vivo en el programa cuando se le ocurrió contactar a la cubana. Todo por su romance con Esteban Paredes.

Esto porque su compañero Sergio Rojas había destapado en su live de Instagram Qué te lo Digo que la morena andaba con el ex delantero de Colo Colo.

Incluso, el periodista mostró un video donde se les veía juntos, bailando en una terraza en Coquimbo y dándose un apasionado beso.

Antonella Ríos preguntona

Frente a esto, Antonella Ríos indicó en el espacio de TV+ que ella tenía muy buena relación con Betsy. Y que podía preguntarle qué pasaba con el futbolista en un audio de WhatsApp.

“Betsy, lo que pasa es que yo estoy haciendo un reemplazo aquí en Me Late y queríamos saber si tú estabas… Obviamente sí estás, si para qué andamos con cosas, si ya vimos unas imágenes. Que estás con Paredes. Cambio”, manifestó.

Así, la mandó este registro en vivo, que la ex reina de Viña se demoró su buen rato en responder. Hasta que lo hizo. Y con todo.

“Ah, hace un tiempo yo te hablé y no me hablaste, por qué, no sé qué… la ropa, no sé qué… Y ahora me vienes a hablar de esto, mami. No. ¿Qué onda?”, le dijo Camino.

Entonces, Antonella quedó picá, picá. “Me piqué. Yo no puedo hacer estas cosas porque yo me pico, lo agarro personal, me da rabia…”, lanzó.

Sus compañeros la miraron divertidos, mientras ella expresó que “¡me odia! Ahora me odia por culpa de Sergio Rojas. ¡Me odia!”.

Y agregó que “más encima fui súper respetuosa. Es que me odió y no estoy acostumbrada a que la gente me odie”.

Finalmente, Antonella Ríos le dijo al resto de los panelistas del Me Late Prime que “de buenas a primera me echó la foca. La media foca que me echó”, mientras los otros se reían de que le haya ido tan mal en su reporteo del romance del momento.